BRUNO WENDEL

Preso acusado de sequestrar presidente do PV é solto após comprovar inocência; saiba

Família dele pede retratação à Polícia Civil

Bruno Wendel

Publicado em 19 de março de 2025 às 13:51

Vídeo mostra chegada de carro com bandidos que sequestraram Ivanilson Gomes Crédito: Reprodução

Um dos quatro presos acusados de envolvimento no sequestro do presidente estadual do Partido Verde (PV), Ivanilson Gomes, não participou do crime. Ele estava na casa da companheira, na Ilha de Itaparica, quando o imóvel foi arrombado por policiais civis nesta segunda (17). Na investigação, as digitais dele foram encontradas no Fiat Argo abandonado pelos criminosos. No entanto, a Polícia Civil não identificou que ele era filho do dono do veículo, roubado no início deste ano, no bairro de Brotas. >

“O carro era de uso da família. Em janeiro, meus sogros tinham acabado de entrar no carro, quando três homens chegaram e anunciaram o assalto. O meu companheiro usava o carro do pai, por isso que as digitais dele estavam lá. Na ocasião, o roubo foi registrado na Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículo. Se estivessem aprofundados na investigação, veriam que o carro foi roubado, que circulava com placa adulterada e que o meu companheiro era filho da vítima do roubo”, conta a mulher do acusado. >

Acusado de participar de sequestro prova que é inocente e é solto Crédito: Reprodução

Na ocorrência de apresentação do acusado, a Polícia Civil fez uma observação reconhecendo o erro: “Assim sendo, determina a autoridade policial titular que o apresentado não seja levado ao cárcere e seja, após a sua oitiva, submetido a exame de lesões corporais e imediatamente liberado”, diz trecho de ocorrência registrada na Delegacia de Repressão à Extorsão Mediante Sequestro. >

Mas para a família dele, isso não é o suficiente. “A minha casa, que fica na via principal, foi cercada e arrombada por policiais e isso todo mundo viu. A polícia continua divulgando por aí que a pessoa levada em Itaparica está envolvida no sequestro, o que não é verdade. A imagem do companheiro continua manchada em Gameleira e por isso temem consequências no futuro”, declara. A reportagem aguarda um posicionamento da Polícia Civil. >

Ocorrência diz que o acusado não tem envolvimento com o sequestro Crédito: Reprodução

Pouco depois das 17h30 do dia 17, a Polícia Civil divulgou uma nota dizendo que "prendeu, agora há pouco, três homens que participaram diretamente do sequestro de Ivanilson Gomes, presidente do Partido Verde (PV)". "Um dos homens foi localizado na Ilha de Itaparica e os outros dois no bairro da Ribeira, aqui em Salvador. As investigações e operações de Inteligência se iniciaram nas primeiras horas do crime. Após a libertação da vítima, a polícia ingressou na justiça com medidas cautelares, que foram aceitas", diz trecho do documento. >

Ivanilson Gomes foi liberado no bairro de Dom Avelar, após o pagamento do resgate no sábado (15). Apesar de a família dele cumprir com as exigências, o presidente estadual do PV não escapou da tortura. Três pessoas permanecem presas acusadas pelo sequestro. Uma delas é o secretário da Juventude do partido, Gabriel Luís, que acabou se entregando. Outros dois foram localizados na Ribeira. >

Relembre o crime >

Ivanilson Gomes foi sequestrado após homens armados invadirem a sede do partido no bairro Rio Vermelho, em Salvador, nesta sexta (14). Câmeras de segurança flagraram a chegada de um carro branco ao local, de onde saíram dois homens que entraram no prédio. Um terceiro suspeito teria ficado no veículo aguardando os comparsas. Os criminosos roubaram pertences de funcionários e decidiram levar Ivanilson Gomes.>

Ivanilson Gomes, formado em Ciência Política, também presidia a Fundação Verde Herbert Daniel e já foi titular da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência de Salvador. O caso gerou comoção e mobilizou autoridades.>