Salvador: advogado pode ser preso outra vez, aliança do tráfico e perversidade em Pau da Lima

Bruno Wendel

Publicado em 24 de março de 2025 às 05:00

Advogado que responde por extorsão, ameaça e stalking poderá ser preso novamente >

Preso em julho de 2024 por extorsão, ameaça e stalking a ex-namorada, o advogado Paulo Roberto de Aguiar Valente Júnior, de 41 anos, responde pelos crimes em liberdade desde novembro e usa tornozeleira eletrônica. No entanto, ele poderá retornar ao presídio a qualquer momento. >

Segundo o Ministério Público Estadual, o réu “compareceu ao show de Psirico no dia 07/02/2025”, assim, violando uma das medidas restritivas da soltura: "recolhimento noturno no período da meia-noite às 05 horas da manhã". Após denúncia, o MPBA solicitou à justiça um relatório técnico à Central de Monitoramento Eletrônica para averiguar se o advogado cometeu a infração. >

Pediu também ao edifício em que o réu mora “as imagens das câmeras internas registradas durante a madrugada dos dias 06 e 07/02/2025, entre meia noite e 5:00 horas”. >

Advogado é preso extorsão, ameaça e stalking contra ex-namorada Crédito: Divulgação

BDM e TCP se juntam para tomar Vila Verde >

Desde 2020, quando se estabeleceu na Bahia, o Comando Vermelho passou a efetuar uma série de ataques ao Bonde do Maluco (BDM), inclusive recuperando espaços e adquirindo novos domínios. No entanto, no que diz respeito à Vila Verde, o jogo virou. Com o apoio do Terceiro Comando Puro (TPC), o BDM de Colinas de Mussurunga começa a ocupar o bairro, território do CV. >

Desde o início do ano, intensos confrontos são registrados, inclusive com inocentes atingidos - uma mulher foi vítima de bala perdida no dia18. Vale lembrar que, até 2019, quem dava as cartas era o BDM. >

No entanto, no ano seguinte, o então Comando da Paz (CP), para não ser dizimado pelo rival, se associou ao CV, e, desde então, o grupo carioca passou não só a controlar todo o território antes do CP, bem como expandiu seu domínio no estado. >

Vila Verde ficou sem circulação de ônibus Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Pau da Lima: pelo menos três cães morreram após 'chumbinho' em carne >

Há dias, os moradores de Pau da Lima vêm se perguntando: “quem seria capaz de tamanha monstruosidade?”. Isso porque, em menos de 20 dias, três cães foram envenenados e não resistiram. >

O criminoso espalhou pedaços de carne com “chumbinho” (popular veneno para ratos) na rua principal do bairro. >

Aqueles animais que têm tutores foram internados em clínicas, mas aqueles que andam na rua não tiveram a mesma sorte. >