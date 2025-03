REGIÃO METROPOLITANA

Segundo suspeito de matar três pessoas em Dias D'Ávila é preso

Soldado da Polícia Militar Alisson Santiago dos Santos foi preso na última quinta-feira (13) por suspeitas de envolvimento no crime

Mais um suspeito de participação no triplo homicídio em Dias D’Ávila foi preso nesta quinta-feira (20). Os jovens Henrique Santos, Giovanna Vitória Vilela de Melo, 18 anos, e Jailma Barbosa da Silva, 27, foram mortos em uma casa, na noite do 7 de março deste ano. O soldado da Polícia Militar (PM) Alisson Santiago dos Santos já havia sido preso na última quinta-feira (13), por suspeitas de envolvimento. >

As informações da Polícia Civil apontam que o suspeito, que não teve identidade revelada, se apresentou na 25ª Delegacia Territorial de Dias D'Ávila, com o advogado, mas se manteve em silêncio durante o interrogatório. "Ele foi submetido aos exames de praxe e está à disposição do Poder Judiciário", informou a polícia.>