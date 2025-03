BRUNO WENDEL

Traficante do CV morto pela PM matou idoso em assalto a Lojas Americanas no Caminho de Areia

Em um outro momento, o criminoso baleou outros três inocentes - dois morreram

Morto em confronto com as Rondas Especiais (Rondesp) em Arembepe, na última quinta-feira (13), Carlos Ian Dace de Paula, o "Escavadeira", é apontado por moradores da Cidade Baixa, em Salvador, como o autor de três mortes de inocentes na região.>

O caso de maior repercussão aconteceu no dia 22 de março do ano passado, quando ele e outros dois comparsas do Comando Vermelho (CV) assaltaram a loja Americanas do Caminho de Areia. Na hora, José Salvador Calixto Almeida, de 70 anos, tentou dominar um dos criminosos e acabou baleado na cabeça. Os comparsas morrem em junho do mesmo ano em confronto com a polícia. >