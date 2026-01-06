Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mudança da Prefeitura de Salvador levanta dúvidas sobre futuro do Palácio Thomé de Souza

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 05:30

Palácio Thomé de Souza
Palácio Thomé de Souza, atual sede da prefeitura de Salvador Crédito: divulgação

Embora ainda não haja uma data oficialmente definida para que a estrutura administrativa da Prefeitura de Salvador deixe o Palácio Thomé de Souza, a previsão, como já noticiado por esta coluna, é de que a mudança ocorra ainda em janeiro. Restam apenas intervenções pontuais no Palácio da Sé para viabilizar a transferência.

No momento, a principal preocupação dos responsáveis pelo processo está relacionada ao futuro do Palácio Thomé de Souza. A ideia inicial era doar o imóvel à Universidade Federal da Bahia ou transformá-lo em uma prefeitura-bairro, mas há receio de que, com a desmontagem da atual estrutura interna, o prédio não suporte a retirada dos equipamentos e não seja possível remontá-los em outro local.

Palácio Thomé de Souza, sede atual da prefeitura de Salvador

Lateral do Palácio Thomé de Souza por Arisson Marinho/CORREIO
Lateral do Palácio Thomé de Souza por Arisson Marinho/CORREIO
Lateral do Palácio Thomé de Souza por Arisson Marinho/CORREIO
Palácio Thomé de Souza por divulgação
1 de 4
Lateral do Palácio Thomé de Souza por Arisson Marinho/CORREIO

Disputa presidencial

A oposição baiana ainda está dividida em relação a uma eventual candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência. Uma ala avalia que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode recuar entre fevereiro e março, caso conclua que suas chances de vitória na disputa pelo Palácio do Planalto são reduzidas, e abra espaço para um nome considerado mais competitivo, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Outro grupo, no entanto, acredita que Flávio levará a candidatura até o fim, independentemente das projeções eleitorais. Nesse cenário de indefinição, cresce a expectativa de que a oposição nacional amplie o leque de pré-candidaturas, com nomes como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).

Leia também na coluna desta semana:  TCE manda suspender licitação milionária do Detran-BA por suspeitas de irregularidades

Mais recentes

Imagem - 'Corretivo' vira execução e termina com dois mortos no Subúrbio de Salvador

'Corretivo' vira execução e termina com dois mortos no Subúrbio de Salvador
Imagem - TCE manda suspender licitação milionária do Detran-BA por suspeitas de irregularidades

TCE manda suspender licitação milionária do Detran-BA por suspeitas de irregularidades
Imagem - Ordem do tráfico: CV veta motos barulhentas em bairro de Salvador; saiba mais

Ordem do tráfico: CV veta motos barulhentas em bairro de Salvador; saiba mais

MAIS LIDAS

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
01

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Nova carteira de identidade: SAC Móvel permanece em Salvador no início de 2026
02

Nova carteira de identidade: SAC Móvel permanece em Salvador no início de 2026

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
03

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Veja fotos do passaporte de Eliza Samudio encontrado em apartamento em Portugal
04

Veja fotos do passaporte de Eliza Samudio encontrado em apartamento em Portugal