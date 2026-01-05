Acesse sua conta
TCE manda suspender licitação milionária do Detran-BA por suspeitas de irregularidades

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 15:49

Sede do Detra
Licitação do Detran foi suspensa no último dia 30 Crédito: Divulgação

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) determinou a suspensão de uma licitação milionária do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) após identificar suspeitas de irregularidades apontadas em denúncia apresentada pelo Sindicato das Autoescolas e CFC do Estado da Bahia (Sindauto-BA).

O Pregão Eletrônico nº 02/2025, que previa um contrato de R$ 28,35 milhões para o fornecimento de uma solução tecnológica integrada à banca examinadora do Detran, envolvendo provas práticas, sistemas digitais e integração tecnológica, foi suspenso por decisão monocrática da conselheira Carolina Matos.

Irregularidades

Na decisão, a relatora aponta que o edital estabeleceu regras excessivamente rígidas para a habilitação das empresas, o que, na prática, restringe a concorrência. Segundo o entendimento do TCE, as exigências impostas acabam afastando a maioria dos possíveis interessados, favorecendo um número muito reduzido de empresas.

