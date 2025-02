TELEVISÃO

Casemiro Neto vai esquiar em Courchevel, na França, após deixar TV Aratu

O apresentador ficou 17 anos na emissora do galinho depois de permanecer 18 anos na TV Bahia

Um dos mais queridos apresentadores de TV da Bahia, Casemiro Neto está de saída da TV Aratu, onde ficou por 17 anos . Na emissora do galinho, ele estava presentando o Bom Dia Bahia, depois de ter apresentado “Que Venha o Povo', depois 'Cidade Aratu'. Também na mesma emissora, apresentou O Carnaval de Salvador e mediou debates políticos para senador, governador e prefeito de Salvador. Antes de chegar à TV Bahia onde ficou por 18 anos ele também atuou na TVE. >

Em conversa com o CORREIO, Neto, como é chamado pelos amigos, disse que sua saída foi de comum acordo, depois de uma conversa que teve com Ana Coelho, executiva da emissora retransmissora na Bahia do SBT.>