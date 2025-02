OSMAR MARROM MARTINS

Internado, Netinho lamenta ter shows cancelados e faz desabafo sobre Carnaval em Salvador

Netinho está internado em uma semi UTI em Salvador após sentir fortes dores nas costas e dificuldade de caminhar

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 16:10

Netinho foi internado após sentir dores fortes Crédito: Reprodução

Internado na UTI do Hospital Aliança Star, o cantor Netinho ficará de fora do Carnaval 2025. Netinho se preparava para a série de seis shows em cinco dias que faria fora de Salvador quando sentiu fortes dores nas costas e dificuldade de caminhar. >

'Pra mim, depois de tudo que vivi também repentinamente em hospitais em 2013, 2014 e 2015, mesmo agora também inesperadamente, foi aceito pois já tenho a experiência do passado', disse ao CORREIO.>

O cantor contou que a internação foi pedida pelo médico, o hepatologista Raymundo Paraná, para avaliar se as dores têm relação com a série de cirurgias no cérebro feitas pelo artista em 2013.>

'Me internei para uma série de exames investigativos. Só saberemos o que é ou o que foi após termos todos os resultados dos exames prontos e analisados pela equipe médica', disse o Netinho.>

Netinho chegou a fazer três shows no final de semana passado, e só retornou para Salvador na última segunda-feira. Nas comemorações dos 40 anos da Axé Music, o artista disse que não participará da folia baiana pelo segundo ano consecutivo, por decisão própria, e faria seis shows em cinco dias em estados como Rio Grande do Norte e Maranhão.>

'Eu entendi que a minha música tão positiva e amorosa já não cabia no carnaval de Salvador, pois, de acordo com o meu entendimento, a festa que eu conheci e me apaixonei em 1975 depois que me mudei de Santo Antônio de Jesus pra cá Salvador, havia sofrido profundas modificações, transformando-o num carnaval completamente diferente do que eu conheci. Então, por exatamente isso, decidi não mais cantar no carnaval de Salvador', diz. >

Netinho lamenta ficar de fora do Carnaval Crédito: Divulgação

Veja a entrevista completa com Netinho:

MARROM - Como é voltar ao Hospital às vésperas do Carnaval, ficar de fora das comemorações dos 40 anos do Axé, depois de tudo o que você viveu?>

NETINHO - Aconteceu tudo inesperadamente, eu com tudo pronto para os meus shows nesse carnaval 2025 e praticamente às vésperas do carnaval. Pra mim, depois de tudo que vivi também repentinamente em hospitais em 2013, 2014 e 2015, mesmo agora também inesperadamente, foi aceito pois já tenho a experiência do passado. Acredito em Deus e ando de mãos dadas com Ele e sei que Ele sabe o que faz com minha vida. Aceitei e estou caminhando dando seguimento à minha vida com muita positividade. Desafios sempre me ensinaram e me lançaram à frente trazendo pra mim uma compreensão mais holística da minha vida. Sigo muito grato a Deus. >

MARROM - Como você encara cada internação?>

NETINHO - Marrom, citando mais uma vez o meu passado, aquelas internações em 2013, 2014 e 2015 me assustaram bastante e levei um tempo para digerir tudo aquilo. Sempre fui pró-saúde, amante de esportes, de alimentação equilibrada dentre outras coisas muito positivas e aquilo tudo foi inesperado e de difícil compreensão e aceitação. Agora foi diferente. Aceitei tudo com tranquilidade mesmo sendo tudo mais uma vez inesperado. Fui logo a meu médico e amigo de muitos anos, Dr. Raymundo Paraná que acompanhou toda a minha situação em 2013. Foi ele que descobriu a causa de tudo que tive naquele ano e desde então vem sendo meu médico realizando todos os meus check-ups médicos anuais. Justamente por isso, ele não quis simplesmente me dar um analgésico e me liberar para trabalhar neste carnaval 2025. Pediu que eu me internasse imediatamente e iniciou uma série de exames médicos até chegar a um diagnóstico preciso e só aí iniciar um tratamento adequado. Isso por saber que tenho um corpo muito mexido pela Medicina, que requer um “olhar” muito criterioso. Então estou numa semi UTI no Hospital Aliança Star de Salvador seguindo toda a orientação médica e tendo muita paciência para fazer todos os exames. Já não sinto qualquer dor há dois dias, apenas alguma dificuldade de movimentos, mas estou caminhando e fazendo alguns exercícios físicos duas vezes por dia aqui no Hospital acompanhado por um fisioterapeuta. Vamos que vamos!>

MARROM - Sendo uma pessoa religiosa você acredita como me falou "Que Deus sabe o que faz”?>

NETINHO - Absolutamente. Deus já me deu tudo que eu quis na vida várias vezes e aceito d’Ele o que Ele escrever para a minha vida. Só tenho a agradecer por tudo que já conquistei e fiz, tudo de mais lindo, nada a reclamar. Minha vida é linda e me sinto um privilegiado por tudo que já construí. Que venham mais e mais desafios até quando for possível. Amo desafios e sempre cresci com eles. >

MARROM - Se não acontecesse esse imprevisto, o que você tinha preparado para esse Carnaval?>

NETINHO - No carnaval do ano passado, 2024, eu fiz cinco shows em cinco dias, de sexta a terça. Me apresentei em São Sebastão (SP), Caeté (MG), Minas Novas (MG), Tibau (RN) e Parnamirim (RN). Shows maravilhosos em trio elétrico e palco. Houve pedidos para dobrada mas eu preferi ainda não fazer dobradas, apenas um show por dia. >

Para esse Carnaval 2025, fechamos de sexta a terça, São Luiz (MA), Porto Nacional (TO), Ilhabela (SP), Areia Branca (RN) e no mesmo dia Acará (PA) e Moju (PA). Mas eu acredito que Deus não me quer cantando no carnaval desse ano. O que aconteceu? Primeiro não pudemos seguir com o show em Ilhabela/SP por causa da logística para fechar os outros shows no dia anterior e posterior, então não seguimos com o contrato que cancelamos para fechar em outra cidade cuja logística permitisse fazer os outros shows. Depois, na semana passada, já com contrato assinado, Porto Nacional/TO cancelou todo o seu carnaval, todos os shows dos artistas já contratados e a contratar, alegando uma “possível pandemia de Covid-19”. E por fim a situação da dor e da dificuldade para andar no dia 25 de fevereiro que me obrigou a me internar e cancelar todos os outros meus shows deste carnaval 2025. >

MARROM - Você disse que não vai mais participar do Carnaval da Bahia por vários motivos que você enumerou. Não existe a menor possibilidade de você rever essa decisão?>

NETINHO - Amigo, por volta de 2012, eu entendi que a minha música tão positiva e amorosa já não cabia no carnaval de Salvador, pois, de acordo com o meu entendimento, a festa que eu conheci e me apaixonei em 1975 depois que me mudei de Santo Antônio de Jesus pra cá Salvador, havia sofrido profundas modificações, transformando-o num carnaval completamente diferente do que eu conheci. Então, por exatamente isso, decidi não mais cantar no carnaval de Salvador. Essa é a verdade. Aconteceu que muitos fãs baianos vinham me pedindo através das minhas redes sociais que eu voltasse a me apresentar no carnaval de Salvador, cada um alegando motivos pessoais para o pedido. Resolvi então atender essas pessoas e, através do meu amigo João Roma, fui até a SALTUR em dezembro de 2024 conversar com Marcio Sampaio (diretor de eventos da SALTUR), indicado a mim por João. Marcio me recebeu extremamente bem. A conversa foi a seguinte: Eu disse pessoalmente a Marcio que vinha recebendo muitos pedidos de fãs de Salvador e por isso decidi dar um show meu para o carnaval de Salvador 2025, eles só teriam que pagar banda e equipe pois eu não queria receber cachê para essa apresentação. Seria um presente meu para Salvador. Ele me sugeriu inicialmente Barra/Ondina. Eu então lhe disse que o meu interesse era o de oferecer uma puxada de trio elétrico (mas sem bloco), como eu fazia no passado: no circuito Campo Grande/Av. Sete/Rua Carlos Gomes até o Quartel dos Aflitos. Aconteceu que para as duas datas que eu ainda tinha livres, quinta e terça, segundo Marcio Sampaio, não havia possibilidade da minha apresentação. Então lhe agradeci e fechei as duas datas em outras cidades e estados. >

Então, Marrom, sigo sem qualquer desejo de voltar a me apresentar no carnaval de Salvador pelos motivos que explicitei acima. Apenas por esses motivos. Iria cantar sem cachê esse ano 2025 apenas para atender a todos que vinham me pedindo isso, muita gente. Mas não foi possível, vida que segue. Pelo menos tentei. >

MARROM - Essa internação tem a ver com os problemas de saúde anteriores que você enfrentou?>

NETINHO - Tudo que tive no passado em relação a saúde prejudicada ficou no passado. Nenhuma sequela permaneceu, tudo passou. Impossível responder sua pergunta sem primeiro chegarmos a um diagnóstico preciso. Por isso me internei para uma série de exames investigativos. Só saberemos o que é ou o que foi após termos todos os resultados dos exames prontos e analisados pela equipe médica. >

MARROM - Que mensagem você gostaria de mandar para seus fãs que estão mandando mensagem de apoio?>