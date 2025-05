COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Auditores do TCE também rejeitaram as contas de 2018 de Rui Costa

Não foi apenas em 2022 que os auditores do Tribunal de Contas do Estado (TCE) recomendaram a reprovação das contas do então governador Rui Costa (PT), hoje ministro da Casa Civil. Em 2018, ano em que Rui foi reeleito, os técnicos do TCE também defenderam a rejeição das contas do petista. Assim como em 2022, os conselheiros da Corte ignoraram o parecer técnico e aprovaram as contas por 5 votos a 1 - o único voto contrário foi do conselheiro Pedro Lino. O relator, à época, foi Antonio Honorato.>