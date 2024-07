RODRIGO DANIEL SILVA

TCE muda relator das contas de Jerônimo; julgamento deve ser na próxima semana

Análise das contas do primeiro ano do governador da Bahia pode acontecer no dia 31 de julho

Publicado em 22 de julho de 2024 às 14:35

Jerônimo Rodrigues (PT), governador da Bahia Crédito: Rafael Martins/GOVBA

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) mudou o relator das contas do primeiro ano do governo Jerônimo Rodrigues (PT).

Antes, seria o conselheiro Pedro Lino, que pediu uma licença médica e não será mais o relator. Foi escolhido, para o lugar dele, o conselheiro Antonio Honorato.

À coluna, Honorato disse que deve receber nesta segunda-feira (22) o parecer do Ministério Público sobre as contas de Jerônimo. “Devemos julgar no final de julho, no dia 31. Se não puder, logo no início de agosto”, contou o conselheiro.