Banqueiro está de olho nos baianos

Felipe Felix, CEO do Will Bank . Crédito: Divulgação

Nascido na Paraíba, criado no Maranhão e apaixonado por Trancoso - no sul da Bahia -, o banqueiro Felipe Félix, de 34 anos, está com olhar voltado para Salvador, cidade mais negra do Brasil. Ele é o CEO do Will Bank, uma fintech que acredita no crédito como um direito humano. O banco digital, hoje com 6 milhões de clientes, sendo a Bahia o estado com maior número de pessoas, desenvolveu uma pesquisa inédita no país para entender a relação dos brasileiros com o dinheiro e os impactos emocionais disso.

Dados

O resultado do estudo será apresentado no formato de intervenção artística, no Afro Fashion Day, com participação da rapper MC Aurea Semiséria. O evento é promovido pelo jornal Correio e acontece na tarde do próximo sábado (25), no Terreiro de Jesus. “Entender a Dismorfia Financeira no Brasil é fundamental para incluir os mais vulneráveis e aqueles que têm uma relação desfavorável com os bancos. Acreditamos que é possível transformar as atuais e as futuras gerações propondo novos caminhos de inclusão, criando um hoje melhor que ontem”, afirma Felipe Félix, CEO do Will Bank.

Al mare

Jose Morchon vai inaugurar temporada de verão do La Taperia Assador . Crédito: Divulgação

O chef José Morchon e sua mulher e sócia Juli Holler estão organizando um passeio de escuna com parada obrigatória na Ilha dos Frades para conhecer o La Taperia Assador, o restaurante de verão do casal. A Escunita do Amor sairá às 9 da manhã do dia 2 de dezembro, do Terminal Náutico com mergulhos nas praias de Viração e Ponta de Nossa Senhora. A proposta, segundo o chef, é oferecer uma experiência al mare. O custo do passeio e outras informações podem ser adquiridas nos canais de comunicação do La Taperia.

Então é Natal!

Felipe Sena posa ao lado de uma de suas criações . Crédito: Divulgação

Produtor de eventos dos mais competentes, Felipe Sena bloqueia sua agenda nesta época do ano para se dedicar exclusivamente a uma atividade ainda pouco difundida na Bahia, a de decorador de Natal, ou melhor, de Personal Christmans, que vem a ser o profissional especializado em árvores e decoração de Natal. Com mais de 200 projetos já realizados no Brasil desde que voltou ao seu país, depois de morar muitos anos na Europa, Felipe tem produzido decorações personalizadas desde o começo de novembro e só deve parar no mês que vem, tamanha a demanda. “As pessoas gostam de decorar suas casas, de celebrar e nós fazemos isso de forma personalizada”, explica o baiano que tem no currículo a criação de Árvores de Natal de lojas de grifes internacionais como a Tiffany & Co, montada no Centro da Piazza Del Duomo, em Milão, e de ações natalinas para clientes como a Coca-Cola, dentre outros.

Saudosismo

Quem ainda sente saudade do extinto Zafferano já pode comemorar. Um grupo de empresários, todos os clientes assíduos da casa, resolveu resgatar o restaurante, que funcionou durante 18 anos no bairro Cidade Jardim que volta à cena com o nome de Zaffe e com cozinha comandada pela chef Rebeca Lima. O empreendimento, que será inaugurado nesta quinta-feira (23), às 19h, no mesmo endereço, apostará na cozinha contemporânea com cardápio de antepastos, massas, carnes e, claro, uma boa adega de vinhos. Os sócios, Luciano Chaves, Rodrigo Sales, Eduardo Andrade e Emerson West garantem que o espaço vai agradar aos antigos e novos clientes. A ver.

Para poucos

Flavio Venturini . Crédito: Divulgação

Apaixonado pela Bahia, onde compôs muitas músicas e onde tem casa, Flávio Venturini se apresenta nesta quarta-feira (22), às 21h, no Amado. Autor da bela composição Céu de Santo Amaro, na qual homenageia o Recôncavo Baiano, o mineiro apresentará este e outros sucessos da carreira de mais de 40 anos para cerca de 200 convidados. O show tem produção de Ginno Larry.

Trilogia

Marcelo Sousa Brito . Crédito: Divulgação

Com múltiplas atuações nas artes cênicas, o pesquisador Marcelo Sousa Brito lança pela Edufba, a trilogia Teatro e Cidade, no dia 6 de dezembro, às 17h, na Biblioteca Macedo Costa do Campus Ondina em Salvador. Narrativas Cartográficas: teatro e experiências urbanas é o terceiro livro do autor, onde ele se debruça sobre novos métodos experimentais de viver e narrar a cidade, com reflexões que interessam tanto a artistas da cena como pesquisadores de áreas como a Geografia, a Arquitetura e o Urbanismo.

Fatal

Mariana Borges é cantora e atriz . Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira, 22.11, no Bombar, que fica no Rio Vermeho, a cantora e atriz Mariana Borges lança, para convidados, o seu primeiro single Fim de caso. A artista, junto ao produtor musical Jesus Sanchez, deu uma nova roupagem ao clássico antes interpretado por Dolores Duran. Com batidas eletrônicas e arranjos melódicos, Mariana já encenou e cantou em muitos palcos pela Bahia e Brasil a fora. Dona de uma voz potente, sua música é marcada também pelo seu poder de interpretação e entrega aos ritmos e palavras.

Grafite

Daniel Hirs . Crédito: Aline Oliveira / Divulgação