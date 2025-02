Economia criativa

Cria da Bahia: novo espaço para empreendedores e criadores baianos abre as portas em Salvador

Localizado no Shopping Bela Vista, o ponto de inventaria começou a funcionar nesta sexta-feira (21)

O cenário da economia criativa de Salvador ganhou um reforço significativo nesta sexta-feira (21), com a inauguração do ponto de inventaria Cria da Bahia. Localizado no Shopping Bela Vista, L2, Asa Sul, o espaço surge como um hub dinâmico, reunindo marcas baianas inovadoras, estúdios de podcast, coworking e um espaço cultural destinado a eventos, treinamentos e mentorias. >