Atualizado, Range Rover Evoque é produzido em versão única no Rio de Janeiro

SUV de luxo ganha foco no minimalismo e custa R$ 471.950

Publicado em 13 de março de 2024 às 14:00

A segunda geração do Range Rover Evoque passou pela primeira atualização Crédito: Divulgação

Há alguns meses, a então Jaguar Land Rover, empresa que surgiu da fusão das duas marcas britânicas que foram adquiridas pela Tata Motors em 2008, mudou sua estratégia. Passou a ser denominada JLR e definiu quatro linhas de produtos: Range Rover, Defender, Discovery e Jaguar, cada uma com um foco de atuação.

A Range Rover, marca que oferece maior luxo e sofisticação entre os veículos da JLR, é a maior delas. São quatro produtos: Range Rover - que anteriormente usava o prefixo Vogue -; Sport; Velar e Evoque. O Evoque, que chegou atualizado ao Brasil, é o menor e mais acessível modelo da Range Rover.

Quando chegou ao mercado, em 2011, foi responsável por modernizar o portfólio da então Land Rover. Sua primeira geração ficou em linha até 2018, quando a segunda estreou. Agora, o SUV britânico foi novamente atualizado, ganhando sutis renovações no exterior e mudanças mais profundas na cabine.

Montado na fábrica brasileira da JLR, que fica em Itatiaia, no Rio de Janeiro, o Range Rover Evoque é oferecido em versão única, a Dynamic HSE. Custa a partir de R$ 471.950, pois alguns equipamentos são opcionais, como o teto contrastante preto, que amplia a sensação de teto flutuante, e o sistema de som Meridian.

A JLR explica que o modelo 2024 do Evoque tem um design reducionista, mais sofisticado e aprimorado com as mais recentes tecnologias e opções de materiais luxuosos para clientes do luxo moderno. De acordo com a empresa, a presença exterior reducionista é realçada por uma nova grade frontal e faróis LED Premium com DRLs exclusivos, que proporcionam uma aparência de joia.

Por dentro, a filosofia de design reducionista é amplificada com uma nova tela sensível ao toque de vidro curvo de 11,4 polegadas, aparentemente, flutuando dentro da linha dos olhos do motorista para melhor visibilidade, enquanto libera espaço para armazenamento interno e carregamento de dispositivos sem fio. Na prática, o condutor precisa se acostumar com a falta de botões e teclas físicas até gravar onde estão as funções.

MECÂNICA E TECNOLOGIA



Mesmo com todo luxo, os modelos da Range Rover não abrem mão da tração 4x4. Além de fornecer um sistema integral, que gerencia a necessidade de tração em cada uma das rodas, o condutor pode optar por selecionar qual é mais adequada para o que vai enfrentar.

Ele pode fazer isso por meio do sistema Terrain Response de segunda geração. No entanto, isso não é mais feito por botões físicos. Agora, é acessível pelo Pivi Pro 2, gerenciador eletrônico da central multimídia. Assim, o motorista pode optar pelos modos Eco, Comfort, Grass-Gravel-Snow, Mud-Ruts, Sand, Dynamic e Automático.

Com abertura elétrica, o bagageiro acomoda 472 litros Crédito: Divulgação

Cada um altera a calibração do motor, transmissão, sistema de tração nas quatro rodas, suspensão e sistemas de controle de estabilidade para otimizar a tração e o desempenho. Assim, é possível poupar combustível no trânsito urbano, otimizar a potência em rodovias e ainda explorar trechos de estradas não pavimentadas - como fizemos em um test drive de ida e volta entre São Paulo e a fábrica, no Rio de Janeiro.

O motor segue inalterado, é o P250 Flex. Esse propulsor de 2 litros entrega 249 cv de potência a 5.500 rpm e 37,2 kgfm entre 1.300 e 4.500 giros. Ele é associado a uma transmissão de nove velocidades, fornecida pela ZF e que, apesar da atualização de software, está presente no Evoque desde a primeira geração. É um conjunto eficiente e que leva o SUV, que pesa 1.862 kg, de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos.

PRODUÇÃO NO RIO DE JANEIRO

A fábrica da JLR em Itatiaia (RJ) é responsável pela produção de dois modelos da marca: o Discovery Sport e o Range Rover Evoque. Inaugurada em junho de 2016, essa unidade já produziu mais de 20 mil veículos. Na região, estão instaladas outras plantas automotivas, como as da Nissan e da Volkswagen Caminhões e Ônibus, em Resende, e da Stellantis, em Porto Real.

O veículo é montado na fábrica da JLR em Itatiaia, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação