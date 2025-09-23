Acesse sua conta
Prazo para aprovados no CNU demonstrarem interesse termina nesta terça (23)

Candidatos aprovados em lista de espera devem fazer o procedimento

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 14:52

Concurso Público Nacional Unificado (CNU)
Concurso Público Nacional Unificado (CNU) Crédito: Reprodução

O prazo para que os candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2024) manifestem interesse em permanecer na lista de espera dos cargos a que concorrem termina nesta terça-feira (23), às 23h59. O procedimento deve ser feito pelos interessados por meio do aplicativo SouGov.Br ou pelo site de mesmo nome.

O acesso é feito com login único no portal Gov.br, nos níveis de segurança prata ou ouro. A manifestação de interesse pelas vagas do CNU 2024 é etapa obrigatória para todos os candidatos em lista de espera que desejam permanecer habilitados no banco de aprovados.

Somente quem confirmar a vontade de continuar em lista de espera poderá ser convocado futuramente para nomeação e posse, conforme a abertura de vagas e classificação. As pessoas que não registrarem a manifestação dentro do prazo serão eliminadas de todas as listas de espera.

As novas listas de espera por vagas da primeira edição do CNU serão divulgadas pelo Ministério da Gestão até 10 de outubro. A comunicação será pelo e-mail cadastrado pelo candidato no ato de inscrição do concurso de 2024 e, também, por meio da caixa postal individual do candidato aprovado, dentro da plataforma Gov.Br.

