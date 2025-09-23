OBRIGATÓRIO

Prazo para aprovados no CNU demonstrarem interesse termina nesta terça (23)

Candidatos aprovados em lista de espera devem fazer o procedimento

Maysa Polcri

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 14:52

Concurso Público Nacional Unificado (CNU) Crédito: Reprodução

O prazo para que os candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2024) manifestem interesse em permanecer na lista de espera dos cargos a que concorrem termina nesta terça-feira (23), às 23h59. O procedimento deve ser feito pelos interessados por meio do aplicativo SouGov.Br ou pelo site de mesmo nome.

O acesso é feito com login único no portal Gov.br, nos níveis de segurança prata ou ouro. A manifestação de interesse pelas vagas do CNU 2024 é etapa obrigatória para todos os candidatos em lista de espera que desejam permanecer habilitados no banco de aprovados.

Somente quem confirmar a vontade de continuar em lista de espera poderá ser convocado futuramente para nomeação e posse, conforme a abertura de vagas e classificação. As pessoas que não registrarem a manifestação dentro do prazo serão eliminadas de todas as listas de espera.