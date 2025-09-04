OPORTUNIDADE

Uefs abre concurso com 21 vagas para professor e salário incial de R$ 4,6 mil

Edital foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (4)

Maysa Polcri

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 16:00

Campus da Uefs Crédito: Divulgação

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) anunciou a abertura de inscrições para concurso público com 21 vagas de professor auxiliar, nível “A”, em diversas áreas. O edital foi publicado na edição desta quinta-feira (4) do Diário Oficial do Estado (DOE). A função exige graduação na área de atuação, e o salário inicial é de R$ 4.620,90, por regime de trabalho de 40 horas por semana.

As inscrições estarão abertas na próxima quarta-feira (10) e poderão ser realizadas até o dia 29 de setembro, exclusivamente pela internet, através do site. A taxa de inscrição é de R$ 200. Candidatos inscritos no CadÚnico e servidores da instituição poderão solicitar isenção.

Do total de vagas, 14 são para ampla concorrência, uma é destinada a pessoas com deficiência e seis são reservadas a candidatos negros. O concurso será composto por prova escrita e prova didática, ambas de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos, de caráter classificatório. O edital prevê adicionais na remuneração em caso de especialização (20%), mestrado (40%) e doutorado (60%).

As provas serão aplicadas entre 20 de outubro e 7 de novembro de 2025. O prazo de validade do concurso será de dois anos contados a partir da data de publicação dos resultados no Diário Oficial do Estado da Bahia. Confira abaixo as vagas ofertadas.