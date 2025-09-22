UFRJ

Universidade abre concurso com 120 vagas para professores com salários de R$ 13 mil

Confira os detalhes do edital publicado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

Maysa Polcri

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17:53

Confira os detalhes Crédito: Divulgação / UFRJ

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) divulgou o edital de concurso para professores. A seleção oferece 120 vagas imediatas para docente assistente A1 em diferentes áreas de conhecimento. A remuneração varia conforme a carga horária e o regime de trabalho, podendo chegar a R$13.288,85 para docentes em regime de dedicação exclusiva.

As inscrições para o concurso UFRJ estarão abertas das 10h do dia 1º de outubro até as 23h59 de 16 de outubro, no site da PR-4. A taxa varia de R$100 (carga de 20 horas semanais), R$200 (40 horas) e R$300 (40 horas com dedicação exclusiva). O pagamento deverá ser feito até o dia 20 de outubro. Poderão solicitar isenção da taxa membros de famílias de baixa renda inscritos no CadÚnico, além de doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

As provas serão realizadas entre os dias 22 de janeiro e 10 de abril de 2026, com resultado preliminar previsto para 13 de abril. O detalhamento das etapas será publicado no site da UFRJ antes do início das inscrições. A estrutura das provas ainda não foi divulgado pela instituição

As vagas de professores são para diferentes departamentos. Entre eles: Engenharia Nuclear, Engenharia de Sistemas e Computação, Ciência de Dados, Engenharia de Produção, Engenharia Oceânica, Instituto de Ciências Farmacêuticas, Enfermagem e Química Industrial.