Concursos públicos abertos têm mais de três mil vagas e salários de até R$ 22,5 mil

Wendel de Novais
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 05:15
Com o Carnaval no passado, os concurseiros que podem ter se distraído no período volta as suas atenções ao calendário de concursos públicos abertos. Para quem procura, há uma semana movimentada no calendário de concursos a partir desta segunda-feira (23).
Concursos com editais publicados ou inscrições abertas concentram mais de três mil vagas imediatas em diferentes regiões do país, com oportunidades para candidatos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações variam conforme o cargo e podem ultrapassar R$ 22,5 mil, além de benefícios.
Confira os concursos com mais vagas disponíveis no momento:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS – SES
Vagas: 380
Salário: até R$ 4.287,00
Inscrições: até 06/03/26
Taxa: R$ 59,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS – SES
MUNICÍPIO DE INIMUTABA/MG
Vagas: 141
Salário: até R$ 14.676,66
Inscrições: até 12/03/26
Taxa: entre R$ 85 e R$ 110
Prefeitura de Inimutaba
MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE/MG
Vagas: 162
Salário: até R$ 3.412,92
Inscrições: até 01/04/26
Taxa: entre R$ 60 e R$ 100
MUNICÍPIO DE SERRO/MG
Vagas: 154
Salário: até R$ 16.806,13
Inscrições: até 02/03/2026
Taxa: entre R$ 60 e R$ 140
Prefeitura de Serro
Itamaraty (Instituto Rio Branco)
Vagas: 60
Salário: até R$ 22.558,56
Inscrições: até as 18h do dia 25 de fevereiro
Taxa: R$ 229
Banca: Cebraspe
Veja o cronograma completo do Itamaraty
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
Vagas: 274
Salário: até R$ 13.288,85
Inscrições: de 25 de fevereiro até 20 de março de 2026
Taxa: R$ 100,00 Até R$ 150,00
Banca: Instituto AOCP
Prefeitura de Santo Antônio de Pádua (RJ)
Vagas: 420
Salário: até R$ 5.318,00
Inscrições: até 6 de março
Taxa: de R$ 65 a R$ 105
Banca: Instituto Referência
Prefeitura de Santo Antônio de Pádua
Guarda Civil Metropolitana de São Paulo
Vagas: 500
Salário: até R$ 4.127,52
Inscrições: até 03 de março de 2026
Taxa: R$ 98
Banca: Vunesp
Concurso público - quais pagam maiores salários
Concurso Marinha - Aprendizes-marinheiros
Vagas: 850
Salário: até R$ 2.294,50
Inscrições: até 25 de fevereiro de 2026
Taxa: R$ 53,00
Banca: Marinha
Força Aérea Brasileira (FAB)
Vagas: 272
Salário: até R$ 10 mil
Inscrições: até 13 de março 2026
Taxa: R$ 150
Banca: FAB