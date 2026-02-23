OPORTUNIDADE

Concursos públicos abertos têm mais de três mil vagas e salários de até R$ 22,5 mil

CORREIO separou oportunidades para os concurseiros de plantão

Wendel de Novais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 05:15

Minas Gerais tem alguns dos concursos abertos Crédito: Reprodução

Com o Carnaval no passado, os concurseiros que podem ter se distraído no período volta as suas atenções ao calendário de concursos públicos abertos. Para quem procura, há uma semana movimentada no calendário de concursos a partir desta segunda-feira (23).

Concursos com editais publicados ou inscrições abertas concentram mais de três mil vagas imediatas em diferentes regiões do país, com oportunidades para candidatos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações variam conforme o cargo e podem ultrapassar R$ 22,5 mil, além de benefícios.

Confira os concursos com mais vagas disponíveis no momento:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS – SES

Vagas: 380

Salário: até R$ 4.287,00

Inscrições: até 06/03/26

Taxa: R$ 59,00

MUNICÍPIO DE INIMUTABA/MG

Vagas: 141

Salário: até R$ 14.676,66

Inscrições: até 12/03/26

Taxa: entre R$ 85 e R$ 110

MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE/MG

Vagas: 162

Salário: até R$ 3.412,92

Inscrições: até 01/04/26

Taxa: entre R$ 60 e R$ 100

MUNICÍPIO DE SERRO/MG

Vagas: 154

Salário: até R$ 16.806,13

Inscrições: até 02/03/2026

Taxa: entre R$ 60 e R$ 140

Itamaraty (Instituto Rio Branco)

Vagas: 60

Salário: até R$ 22.558,56

Inscrições: até as 18h do dia 25 de fevereiro

Taxa: R$ 229

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará

Vagas: 274

Salário: até R$ 13.288,85

Inscrições: de 25 de fevereiro até 20 de março de 2026

Taxa: R$ 100,00 Até R$ 150,00

Prefeitura de Santo Antônio de Pádua (RJ)

Vagas: 420

Salário: até R$ 5.318,00

Inscrições: até 6 de março

Taxa: de R$ 65 a R$ 105

Guarda Civil Metropolitana de São Paulo

Vagas: 500

Salário: até R$ 4.127,52

Inscrições: até 03 de março de 2026

Taxa: R$ 98

Concurso Marinha - Aprendizes-marinheiros

Vagas: 850

Salário: até R$ 2.294,50

Inscrições: até 25 de fevereiro de 2026

Taxa: R$ 53,00

Força Aérea Brasileira (FAB)

Vagas: 272

Salário: até R$ 10 mil

Inscrições: até 13 de março 2026