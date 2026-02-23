Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Concursos públicos abertos têm mais de três mil vagas e salários de até R$ 22,5 mil

CORREIO separou oportunidades para os concurseiros de plantão

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 05:15

Minas Gerais tem alguns dos concursos abertos Crédito: Reprodução

Com o Carnaval no passado, os concurseiros que podem ter se distraído no período volta as suas atenções ao calendário de concursos públicos abertos. Para quem procura, há uma semana movimentada no calendário de concursos a partir desta segunda-feira (23).

Concursos com editais publicados ou inscrições abertas concentram mais de três mil vagas imediatas em diferentes regiões do país, com oportunidades para candidatos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações variam conforme o cargo e podem ultrapassar R$ 22,5 mil, além de benefícios.

Confira os concursos com mais vagas disponíveis no momento:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS – SES

Vagas: 380

Salário: até R$ 4.287,00

Inscrições: até 06/03/26

Taxa: R$ 59,00

Banca: IBGP

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS – SES

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS – SES por Reprodução
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS – SES por Reprodução
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS – SES por Reprodução
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS – SES por Reprodução
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS – SES por Reprodução
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS – SES por Reprodução
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS – SES por Reprodução
1 de 7
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS – SES por Reprodução

MUNICÍPIO DE INIMUTABA/MG

Vagas: 141

Salário: até R$ 14.676,66

Inscrições: até 12/03/26

Taxa: entre R$ 85 e R$ 110

Banca: IBGP

Prefeitura de Inimutaba

Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Inimatuba por Reprodução
Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Inimatuba por Reprodução
Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Inimatuba por Reprodução
Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Inimatuba por Reprodução
Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Inimatuba por Reprodução
1 de 5
Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Inimatuba por Reprodução

MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE/MG

Vagas: 162

Salário: até R$ 3.412,92

Inscrições: até 01/04/26

Taxa: entre R$ 60 e R$ 100

Banca: IBGP

MUNICÍPIO DE SERRO/MG

Vagas: 154

Salário: até R$ 16.806,13

Inscrições: até 02/03/2026

Taxa: entre R$ 60 e R$ 140

Banca: IBGP

Prefeitura de Serro

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 6
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Itamaraty (Instituto Rio Branco)

Vagas: 60

Salário: até R$ 22.558,56

Inscrições: até as 18h do dia 25 de fevereiro

Taxa: R$ 229

Banca: Cebraspe

Veja o cronograma completo do Itamaraty

Veja o cronograma completo do Itamaraty por Reprodução
Veja o cronograma completo do Itamaraty por Reprodução
Veja o cronograma completo do Itamaraty por Reprodução
Veja o cronograma completo do Itamaraty por Reprodução
Veja o cronograma completo do Itamaraty por Reprodução
1 de 5
Veja o cronograma completo do Itamaraty por Reprodução

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará

Vagas: 274

Salário: até R$ 13.288,85

Inscrições: de 25 de fevereiro até 20 de março de 2026

Taxa: R$ 100,00 Até R$ 150,00

Banca: Instituto AOCP

Prefeitura de Santo Antônio de Pádua (RJ)

Vagas: 420

Salário: até R$ 5.318,00

Inscrições: até 6 de março

Taxa: de R$ 65 a R$ 105

Banca: Instituto Referência

Prefeitura de Santo Antônio de Pádua

Prefeitura de Santo Antônio de Pádua por Reprodução
Prefeitura de Santo Antônio de Pádua por Reprodução
Prefeitura de Santo Antônio de Pádua por Reprodução
Prefeitura de Santo Antônio de Pádua por Reprodução
Prefeitura de Santo Antônio de Pádua por Reprodução
Prefeitura de Santo Antônio de Pádua por Reprodução
Prefeitura de Santo Antônio de Pádua por Reprodução
Prefeitura de Santo Antônio de Pádua por Reprodução
1 de 8
Prefeitura de Santo Antônio de Pádua por Reprodução

Guarda Civil Metropolitana de São Paulo

Vagas: 500

Salário: até R$ 4.127,52

Inscrições: até 03 de março de 2026

Taxa: R$ 98

Banca: Vunesp

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
1 de 9
Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Concurso Marinha - Aprendizes-marinheiros

Vagas: 850

Salário: até R$ 2.294,50

Inscrições: até 25 de fevereiro de 2026

Taxa: R$ 53,00

Banca: Marinha

Força Aérea Brasileira (FAB)

Vagas: 272

Salário: até R$ 10 mil

Inscrições: até 13 de março 2026

Taxa: R$ 150

Banca: FAB

Leia mais

Imagem - Prefeitura tem concurso público aberto com 199 vagas e salários de até R$ 18 mil

Prefeitura tem concurso público aberto com 199 vagas e salários de até R$ 18 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 141 vagas e salários de até R$ 14,6 mil

Prefeitura abre concurso público com 141 vagas e salários de até R$ 14,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 168 vagas e salários de até R$ 7,6 mil

Prefeitura abre concurso público com 168 vagas e salários de até R$ 7,6 mil

Tags:

Vagas Concursos Edital Salários

Mais recentes

Imagem - Eleição 2026 na Bahia: regras do TSE, poder dos mesários e limites da propaganda

Eleição 2026 na Bahia: regras do TSE, poder dos mesários e limites da propaganda
Imagem - Novo concurso do Corpo de Bombeiros oferece 110 vagas com salários de até R$ 18 mil

Novo concurso do Corpo de Bombeiros oferece 110 vagas com salários de até R$ 18 mil
Imagem - TJ-BA abre inscrições nesta segunda (23) para 831 vagas com salários de até R$ 11,1 mil

TJ-BA abre inscrições nesta segunda (23) para 831 vagas com salários de até R$ 11,1 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo