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Mutirão oferece mais de 400 vagas de emprego em Salvador; veja como participar

Oportunidades serão oferecidas neste sábado (28)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de março de 2026 às 20:04

Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa)
Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

Salvador vai receber, no próximo sábado (28), mais uma edição do mutirão de vagas da TEL. Ao todo, serão ofertadas 410 oportunidades para o cargo de operador de telemarketing.

Para participar da seleção, com início previsto para as 8h, é necessário comparecer à Rua Portugal, nº 21, no bairro do Comércio, portando caneta e documento de identidade (RG).

Dicas de como ir bem em uma entrevista

Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali. por Shutterstock
Prepare exemplos reais das suas conquistas para dar força às suas respostas. por
Vista-se de acordo com o estilo da empresa para transmitir profissionalismo. por
Chegue alguns minutos antes para demonstrar pontualidade e organização. por Imagem: fizkes | Shutterstock
Pratique respostas a perguntas comuns para se sentir mais seguro na hora. por Shutterstock
Fale de forma clara e objetiva para mostrar confiança e preparo. por Shutterstock
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Faça perguntas relevantes para mostrar interesse e envolvimento. por Shutterstock
Demonstre entusiasmo pela vaga e pela oportunidade de contribuir. por Shutterstock
Agradeça ao final para deixar uma impressão positiva e profissional. por
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Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali. por Shutterstock

Não será permitida a entrada de pessoas usando bonés, camisas de times, roupas transparentes sem segunda pele, bermudas, calças rasgadas, pantacourt, saias longas com abertura acima do joelho, sandálias tipo Havaianas, rasteiras ou saltos que não estejam presos na parte de trás, nem sandálias com salto acima de 7 cm.

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As vagas são destinadas a candidatos maiores de 18 anos, com ensino médio completo, residentes em Salvador, Lauro de Freitas ou Simões Filho, que tenham boa comunicação e estejam em busca de inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Entre as oportunidades, há vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) e para o público com 50 anos ou mais.

Tags:

Emprego Empregos Vagas de Emprego

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