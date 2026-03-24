TRABALHO

Mutirão oferece mais de 400 vagas de emprego em Salvador; veja como participar

Oportunidades serão oferecidas neste sábado (28)

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de março de 2026 às 20:04

Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

Salvador vai receber, no próximo sábado (28), mais uma edição do mutirão de vagas da TEL. Ao todo, serão ofertadas 410 oportunidades para o cargo de operador de telemarketing.

Para participar da seleção, com início previsto para as 8h, é necessário comparecer à Rua Portugal, nº 21, no bairro do Comércio, portando caneta e documento de identidade (RG).

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Não será permitida a entrada de pessoas usando bonés, camisas de times, roupas transparentes sem segunda pele, bermudas, calças rasgadas, pantacourt, saias longas com abertura acima do joelho, sandálias tipo Havaianas, rasteiras ou saltos que não estejam presos na parte de trás, nem sandálias com salto acima de 7 cm.

As vagas são destinadas a candidatos maiores de 18 anos, com ensino médio completo, residentes em Salvador, Lauro de Freitas ou Simões Filho, que tenham boa comunicação e estejam em busca de inserção ou recolocação no mercado de trabalho.