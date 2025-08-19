Acesse sua conta
Salários de até R$ 5,5 mil: veja vagas de emprego do SIMM para Salvador

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 05:45

Carteira de trabalho
Carteira de trabalho Crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 196 vagas de trabalho para esta terça-feira (19) em Salvador. A seleção inclui cargos como enfermeiro, auxiliar de limpeza, atendente de telemarketing, caixa de restaurante, biomédico e mais. Os salários podem chegar a R$ 5,5 mil.

Veja vagas e salários disponíveis

Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

