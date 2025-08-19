OPORTUNIDADE

Salários de até R$ 5,5 mil: veja vagas de emprego do SIMM para Salvador

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 05:45

Carteira de trabalho Crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 196 vagas de trabalho para esta terça-feira (19) em Salvador. A seleção inclui cargos como enfermeiro, auxiliar de limpeza, atendente de telemarketing, caixa de restaurante, biomédico e mais. Os salários podem chegar a R$ 5,5 mil.

Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.