OPORTUNIDADE

SIMM oferece quase 300 vagas de emprego para Salvador; salários chegam a R$ 5 mil

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 12:07

SIMM Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 299 vagas de trabalho para esta segunda-feira (1º) em Salvador. A seleção inclui cargos como recepcionista, auxiliar administrativo, atendente de telemarketing, analista de qualidade, soldador, serralheiro de alumínio, coordenador de serviços de higienização, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 5 mil.

Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.