Último dia: inscrições para concurso com mais de mil vagas em Feira terminam nesta sexta (23)

Salários iniciais são de até R$ 5,5 mil

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 06:30

Secretaria de Educação de Feira de Santana
Secretaria de Educação de Feira de Santana Crédito: Jorge Magalhães/Prefeitura de Feira de Santana

Terminam nesta sexta-feira (23) as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. Os candidatos podem se inscrever no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), banca organizadora do certame.

Ao todo, são 1000 vagas, que serão distribuídas entre 11 disciplinas, além do cargo de pedagogo, que concentra a maior parte das oportunidades, com 782 vagas. Há chances ainda para professores de artes, educação física, história, geografia, ciências, matemática, inglês e português. Para jornada de 40 horas semanais, o salário inicial anunciado é de R$ 5.512,34. Os interessados deverão pagar taxa de inscrição no valor de R$ 110. As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 8 de março.

Cinco dicas para se preparar para concursos

Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock
Monte um cronograma realista: Planeje o que vai estudar por dia, respeitando seu tempo e ritmo. É melhor estudar duas horas diárias de forma consistente do que tentar virar noites por Shutterstock
Foque nas disciplinas de maior peso e maior incidência: Nem todas as matérias valem o mesmo. Veja as estatísticas das provas anteriores e se prepare por Shutterstock
 Faça questões e simulados: Resolver provas anteriores é uma das melhores formas de aprender o estilo da banca e identificar pontos fracos. por Agência Brasil
Cuide da mente e do corpo: O rendimento despenca quando há cansaço, ansiedade ou má alimentação. Durma bem, pratique atividade física e tire pausas por Adenilson Nunes/Secom
1 de 5
Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock

A organização do concurso recomenda que os candidatos leiam atentamente o edital antes de efetuar a inscrição. O documento reúne todas as regras do certame, incluindo conteúdo programático, etapas, critérios de avaliação e exigências legais. O descumprimento de qualquer norma pode resultar na eliminação do candidato.

Sob responsabilidade do Idecan, o concurso será composto por três fases: provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, além da prova de títulos, que terá caráter apenas classificatório. O cronograma completo do certame também está disponível no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Tags:

Vagas Feira de Santana Concurso Público

