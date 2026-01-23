EMPREGO

Último dia: inscrições para concurso com mais de mil vagas em Feira terminam nesta sexta (23)

Salários iniciais são de até R$ 5,5 mil

Millena Marques

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 06:30

Secretaria de Educação de Feira de Santana Crédito: Jorge Magalhães/Prefeitura de Feira de Santana

Terminam nesta sexta-feira (23) as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. Os candidatos podem se inscrever no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), banca organizadora do certame.

Ao todo, são 1000 vagas, que serão distribuídas entre 11 disciplinas, além do cargo de pedagogo, que concentra a maior parte das oportunidades, com 782 vagas. Há chances ainda para professores de artes, educação física, história, geografia, ciências, matemática, inglês e português. Para jornada de 40 horas semanais, o salário inicial anunciado é de R$ 5.512,34. Os interessados deverão pagar taxa de inscrição no valor de R$ 110. As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 8 de março.

Cinco dicas para se preparar para concursos 1 de 5

A organização do concurso recomenda que os candidatos leiam atentamente o edital antes de efetuar a inscrição. O documento reúne todas as regras do certame, incluindo conteúdo programático, etapas, critérios de avaliação e exigências legais. O descumprimento de qualquer norma pode resultar na eliminação do candidato.