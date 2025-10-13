ECONOMIA

Quer investir? Veja a melhor maneira de começar

Educador financeiro Rafhael Carneiro dá dicas para iniciantes

Millena Marques

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 05:30

Um dos caminhos para conquistar a independência financeira é o investimento. Saber por onde começar, como investir e quais opções são mais seguras são questionamentos que todo iniciante faz. Por isso, é fundamental entender como o processo funciona e quais são as melhores alternativas. Ao CORREIO, o educador financeiro Raphael Carneiro responde às principais dúvidas de quem quer começar a investir. Confira:

1. O que é Fundo de Investimento?

Fundo de investimento é uma forma que a gente consegue investir de maneira, digamos, terceirizada. As empresas constroem, têm fundos, e a gente investe através de cotas desses fundos. É como se fosse um condomínio, que vai ser gerido por um profissional, um gestor, que vai ter um mandado, uma carteira de ativos, vai ser títulos, ações... Ele vai seguir uma linha do que ele diz que vai investir, como ele vai investir, como ele vai fazer o trabalho dele. Então, a gente cumpre essas cotas e ganha com a valorização dessas cotas, com o rendimento, com o avanço dessas cotas. É uma forma de se investir de maneira profissional, aproveitando a experiência desses profissionais, diversificar os investimentos e ter um acesso mais facilitado.

2. ⁠O que é Tesouro Direito?

O Tesouro Direto é um programa do governo federal, que é um programa de renda fixa. Existe alguns títulos do Tesouro, que facilitam muito o acesso dos brasileiros a investimentos. A gente pode investir a partir de R$ 30, fazer investimento no Tesouro Direto. Explicando assim de maneira direta: seria uma forma de emprestarmos dinheiro ao governo.

3. ⁠Quais são os prós e contras de cada um deles?

Os dois são boas formas de investimento. No caso do tesouro, o grande ponto dele é a facilidade, a acessibilidade e a segurança. A garantia do tesouro é o governo federal e o governo como instituição. Então, são considerados os títulos mais seguros que a gente tem. Mas, claro que, tanto no tesouro quanto nos fundos, a gente tem produtos de características diferentes, um pouco mais arriscados, outro menos arriscados. Lembrando que o tesouro é de renda fixa. O que vale muito é a gente entender o que a gente quer quando pensa em investimento, para ver se faz sentido, se o tesouro ou se o fundo de investimento vai atender aquela nossa necessidade.

4. ⁠Como avaliar qual é o melhor? Qual compensa para iniciantes?

Não tem um melhor sempre. Vai sempre está atrelado ao que a gente precisa. Se eu quero algo de curto prazo, que eu não posso correr risco, talvez o tesouro possa ser uma boa opção, assim como existe, tem também fundos que se encaixam nessa característica. Vai muito do que a gente pretende e do que a gente deseja. O entendimento é: o tesouro é renda fixa, enquanto os fundos podem ser de renda variável, o que faz ter uma oscilação um pouco maior. Eu acredito que faz mais sentido começar pelo tesouro.

5. ⁠O que a pessoa deve saber antes de começar a investir? O que levar em consideração?