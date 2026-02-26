Acesse sua conta
Regras da Previdência ficam mais duras em 2026 e afetam quem está perto de se aposentar

Teto do INSS sobe para R$ 8,4 mil em 2026, mas mudanças na aposentadoria exigem atenção

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15:47

Aplicativo Meu INSS 
Aplicativo Meu INSS  Crédito: Vitor Vasconcelos/Secom-PR/Divulgação

A virada de ano no calendário da Previdência Social traz impactos distintos para os brasileiros. Enquanto os segurados que já recebem benefícios acima do piso nacional tiveram um reajuste de 3,9% pelo INPC, elevando o teto do INSS para R$8.475,55, quem planeja se aposentar em 2026 encontra critérios mais rígidos.

As mudanças fazem parte do cronograma de transição da Reforma da Previdência de 2019. Na prática, as exigências de idade e pontuação sobem automaticamente a cada ano em janeiro, o que pode adiar o acesso ao benefício para quem não realizou um planejamento prévio.

Idade mínima progressiva ganha seis meses

Uma das principais alterações deste ano ocorre na regra da idade mínima progressiva. Para as mulheres, a exigência subiu para 59 anos e seis meses, somados aos 30 anos de contribuição. Já para os homens, o requisito passou a ser de 64 anos e seis meses de idade e 35 anos de contribuição.

O segurado que atingiu os critérios até 31 de dezembro de 2025, mas ainda não deu entrada no processo, possui o direito adquirido pelas regras anteriores. No entanto, aqueles que completarem a idade apenas agora precisam cumprir o novo patamar estabelecido para 2026.

Pontuação exigida sobe para homens e mulheres

O sistema de pontos, que soma a idade ao tempo de contribuição, também ficou mais exigente. Em 2026, a pontuação mínima subiu para 93 pontos para mulheres e 103 pontos para homens.

Esta é uma das regras que mais gera negativas de pedidos, pois muitos trabalhadores não percebem que o índice muda anualmente. Caso o segurado realize o pedido sem atingir a pontuação atualizada, a solicitação pode ser rejeitada pelo sistema. O erro pode forçar o trabalhador a buscar modalidades menos vantajosas, o que impacta o valor final da renda mensal.

Pente-fino e o uso do simulador no Meu INSS

Além das novas regras de acesso, o governo federal mantém um cronograma rigoroso de revisão de benefícios para identificar inconsistências cadastrais. Manter os dados atualizados e a prova de vida em dia é essencial para evitar o bloqueio de pagamentos.

A orientação é utilizar a ferramenta de simulação oficial para evitar surpresas. Estatísticas indicam que a simulação gratuita evita negativas em 70% dos casos de segurados que estão próximos ao requisito. Veja como acessar:

  1. Acesse o site ou aplicativo Meu INSS e faça login com sua conta Gov.br.
  2. Na tela inicial, busque pela opção "Simular Aposentadoria".
  3. O sistema apresentará o tempo de contribuição registrado e as regras em que você já se enquadra ou quanto tempo falta para cada uma.
  4. Se houver períodos de trabalho faltando, é possível clicar no ícone do lápis para editar e recalcular a estimativa.

O acompanhamento regular do extrato de contribuições (CNIS) ajuda a garantir que o pedido seja feito no momento exato, assegurando o melhor benefício possível dentro da legalidade vigente.

