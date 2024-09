SUDOESTE BAIANO

ACM Neto reafirma candidatura de Sheila Lemos e diz que prefeita será reeleita no 1º turno

Vice-presidente nacional do União Brasil criticou os adversários políticos por tentar tumultuar o processo eleitoral

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, reforçou, nesta terça-feira (17), que a candidatura de Sheila Lemos (União Brasil) à prefeitura de Vitória da Conquista está mantida e apostou na vitória no primeiro turno da aliada.

Em um vídeo publicado no Instagram, ACM Neto criticou os adversários políticos e declarou que, sem chances de vencer nas urnas, eles estão buscando judicializar a disputa para tumultuar o processo eleitoral.

"O povo de Vitória da Conquista vem demonstrando nas ruas, nas redes sociais e nas pesquisas registradas e divulgadas que quer seguir com Sheila. Eu testemunhei isso em todos os nossos eventos que participei em Conquista. Sem ter chance de vencer nas urnas, nossos adversários começam as tentativas de tumultuar o processo e judicializar a disputa. Mas, como vice-presidente nacional do União Brasil, eu posso dizer ao povo de Conquista que Sheila é candidatíssima.", afirmou ACM Neto.