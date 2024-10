DERROTA NAS URNAS

Coordenador de campanha de Geraldo Jr diz que tem 'sensação de dever cumprido'

Candidato do MDB terminou a corrida eleitoral em terceiro lugar, com pouco mais de 10% dos votos

Da Redação

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 06:56

Henrique Carballal coordenou a campanha de Geraldo Jr. Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Henrique Carballal, coordenador da campanha eleitoral de Geraldo Jr (MDB), falou sobre a derrota nas urnas, nesse domingo (6). O candidato terminou a corrida eleitoral em terceiro lugar, atrás de Kleber Rosa (Psol).

Apesar da derrota, ele disse que tem a sensação de dever cumprido. "Encerramos esse ciclo eleitoral com a sensação de dever cumprido. Agradeço, imensuravelmente, a todos que estiveram ao nosso lado nesta missão", disse, em nota. Carballal também agradeceu a participação dos apoiadores durante a campanha e ao povo de Salvador.

Ele também parabenizou o prefeito reeleito Bruno Reis (União) pela vitória. "Parabenizo pela vitória o prefeito Bruno Reis, a quem desejo sorte e que amadureça, diminua as animosidades e construa uma gestão em parceria com o Governo do Estado para o bem desta cidade. Parabenizo, também, o candidato Kleber Rosa pelo desempenho na campanha".

Confira a nota na íntegra:

"Encerramos esse ciclo eleitoral com a sensação de dever cumprido. Agradeço, imensuravelmente, a todos que estiveram ao nosso lado nesta missão. Ao governador, Jerônimo Rodrigues, senador Jaques Wagner e ministro Rui Costa e por todo o apoio que nos foi dado e por acreditarem no nosso trabalho. Aos nossos apoiadores, parceiros e partidos da coalisão, por abraçarem a nossa causa. À nossa equipe de campanha, que trabalhou incansavelmente para que fizéssemos um trabalho de excelência (e fizemos). E, especialmente, ao povo de Salvador, pela oportunidade de apresentarmos o nosso projeto.

A democracia se fortalece quando respeitamos a vontade do povo, e é fundamental que todos nós, independentemente de nossas preferências, saibamos reconhecer que o resultado das urnas reflete o desejo dos cidadãos e cidadãs, portanto, é uma decisão soberana. Neste sentido, parabenizo pela vitória o prefeito Bruno Reis, a quem desejo sorte e que amadureça, diminua as animosidades e construa uma gestão em parceria com o

Governo do Estado para o bem desta cidade. Parabenizo, também, o candidato Kleber Rosa pelo desempenho na campanha.

Seguimos agora com a certeza de que continuaremos lutando por um futuro melhor para a nossa cidade e com a esperança de que as promessas feitas durante a campanha se tornem realidade para o nosso povo.