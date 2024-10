ELEIÇÕES 2024

Segundo lugar não surpreende, mas simboliza vitória, diz Kleber Rosa após colocação histórica

Expectativa do político é que Psol busque estratégias para manter o eleitorado conquistado

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de outubro de 2024 às 22:58

Kleber Rosa comemorou com apoiadores e militantes o segundo lugar na disputa municipal de Salvador Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

A eleição histórica deste domingo (6), além de cravar vitória de um prefeito com o maior percentual dos votos válidos, Bruno Reis (União Brasil), com 78,67%, posicionou o Partido Socialismo e Liberdade (Psol), representado pelo candidato Kleber Rosa, na segunda melhor colocação da corrida municipal. Para Kleber, a 'conquista', que embora não seja surpreendente, ultrapassou todas as expectativas do partido.

"A gente superou a expectativa de acordo com as condições que a gente tinha para fazer campanha", iniciou. "O que nós precisamos é apresentar projetos que dialoguem com a realidade da nossa população e o nosso projeto foi visto. Nosso desafio era conquistar corações e mentes. Nós conquistamos uma fatia significativa da sociedade soteropolitana que apontou por qual caminho quer seguir", comemorou o psolista, em coletiva de imprensa na sede estadual do partido, no Rio Vermelho. Kleber obteve 138.610 votos, 10,43% do percentual do válidos. O terceiro colocado, Geraldo Júnior (MDB), obteve 10,33%, 137.298 votos.

Para Kleber, apesar de representar um ganho para a esquerda em Salvador, a segunda colocação simboliza uma vitória para o Psol, que se coloca como nova possibilidade da esquerda soteropolitana. "Dá para reconstruir e ser alternativa pela esquerda. Esse é o recado que as urnas nos dão", cravou o político.

A expectativa do político é que o partido busque agora estratégias para manter o eleitorado conquistado este ano. "Não vamos recuar um passo sequer do lugar que nós estamos, nós vamos seguir até que a gente consiga governar essa cidade", refletiu Kleber, ao afirmar que o maior desafio será conseguir manter por perto "todos os segmentos políticos e sociais que se aproximaram discutindo um projeto para Salvador para que, no próximo pleito, possa estar ainda mais forte".