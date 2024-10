ELEIÇÃO MUNICIPAL

Segundo turno: duas urnas eletrônicas são substituídas em Camaçari

Na Bahia, mais de 98 equipamentos foram substituídos no primeiro turno

Da Redação

Publicado em 27 de outubro de 2024 às 13:43

urna Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Duas urnas eletrônicas foram substituídas em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã deste domingo (27), durante a realização do 2º turno das Eleições Municipais 2024. A última atualização foi às 12h30.

Conforme o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), 600 urnas foram preparadas para o pleito, incluindo as de contingência.

Até o momento, o TRE-BA não registrou nenhuma ocorrência envolvendo candidatos, bem como prisões de eleitores.

Disputa

Das quatro cidades baianas com mais de 200 mil eleitores, Camaçari é a única onde acontecerá 2º turno. A primeira pesquisa de intenção de votos para prefeito aponta vantagem para o candidato Flávio Matos (União Brasil) contra Luiz Caetano (PT). De acordo com levantamento realizado pelo instituto P&A, divulgada no último dia 15, Flávio aparece com 50,8% e Caetano, com 49,2%, levando em consideração as intenções de votos válidos.

No cenário esimulado, Flávio aparece com 44,7% das intenções de voto contra 43,3% de Caetano. . Já no cenário espontâneo, o candidato do União Brasil pontua com 43,5% das intenções de voto contra 42,2% do ex-prefeito petista. Caetano lidera a rejeição, com 42,2%, enquanto Flávio tem 39,8%.

O instituto P&A previu o segundo turno em Camaçari ao apontar cenário de empate técnico às vésperas do pleito de 6 de outubro, cenário que acabou se confirmando nas urnas.

Primeiro turno

No primeiro turno, no dia 6, mais de 98 urnas eletrônicas foram substituídas na Bahia. O número foi divulgado no segundo boletim do Tribunal. Conforme o Regional, 39.765 mil urnas foram preparadas para o pleito.