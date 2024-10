REGIÃO METROPOLITANA

Eleição em Camaçari: resultado deve sair até 19h

Cidade foi a última no Brasil a divulgar resultado das eleições no primeiro turno



Esther Morais

Vitor Rocha

Publicado em 27 de outubro de 2024 às 15:01

Abelardo da Matta, desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Crédito: Ana Albuquerque / CORREIO

O resultado da eleição para prefeito em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), deve sair até 19h, segundo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), Abelardo da Matta. O desembargador informou em coletiva na tarde deste domingo (27) que houve uma reunião de planejamento para realizar toda apuração com mais celeridade no segundo turno. No primeiro turno, a cidade foi a última do Brasil a divulgar o resultado oficial das eleições municipais.

Agora, são mais de 17 pontos de transmissão - é possível acompanhar a apuração pelo site do TRE -, 540 urnas e 67 locais de votação. Algumas máquinas de 2013 tiveram problemas técnicos no inicio do mês e foram trocadas por equipamentos de 2022 e 2022. Neste domingo, houve registro de apenas duas substituições. Mais 45 servidores do Tribunal de Salvador foram até a RMS para auxiliar a operação.

No dia 6, o resultado para o segundo turno só foi confirmado por volta de 00h.

Disputa

Das quatro cidades baianas com mais de 200 mil eleitores, Camaçari é a única onde acontecerá 2º turno. A primeira pesquisa de intenção de votos para prefeito aponta vantagem para o candidato Flávio Matos (União Brasil) contra Luiz Caetano (PT). De acordo com levantamento realizado pelo instituto P&A, divulgada no último dia 15, Flávio aparece com 50,8% e Caetano, com 49,2%, levando em consideração as intenções de votos válidos.

No cenário esimulado, Flávio aparece com 44,7% das intenções de voto contra 43,3% de Caetano. . Já no cenário espontâneo, o candidato do União Brasil pontua com 43,5% das intenções de voto contra 42,2% do ex-prefeito petista. Caetano lidera a rejeição, com 42,2%, enquanto Flávio tem 39,8%.