ELEIÇÕES 2024

Grupo liderado por ACM Neto vence em 13 das 20 maiores cidades baianas

Veja como fica a divisão política no estado

Millena Marques

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 09:12

Mapa de eleições na Bahia Crédito: Arte CORREIO

A oposição baiana conquistou o maior número das 20 grandes cidades do estado nas eleições municipais deste ano. Liderado pelo ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), o grupo político venceu em 13 municípios, enquanto as legendas aliadas ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) elegeram prefeitos em seis cidades. A diferença ainda pode ser ampliada: Flávio Matos (União Brasil) e Luiz Caetano (PT) disputarão segundo turno em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Com 4,55 milhões de eleitores, esses municípios representam 40% do eleitorado baiano – composto por 11,3 milhões de pessoas. Por essa razão, administrar o maior número delas é essencial para a disputa pelo governo estadual. Nos três principais colégios eleitorais, o grupo de Neto saiu vitorioso: reelegeu os prefeitos Bruno Reis e Sheila Lemos em Salvador e Vitória da Conquista, respectivamente, e elegeu José Ronaldo em Feira de Santana. Os três do União Brasil.

Na Princesinha do Sertão, com 50,32% dos votos, Zé Ronaldo venceu Zé Neto (PT) e assumirá o comando da cidade pela quinta vez. O petista teve 46,73% dos votos, enquanto Carlos Medeiros (Novo) conquistou 2,95%. José Ronaldo e Zé Neto encabeçam a polarização na cidade nos seguintes anos: 2004, 2012 e 2016. Incluindo a eleição atual e esses três momentos em que se enfrentaram diretamente no passado, José Ronaldo e Zé Neto concorreram, respectivamente, a cinco e seis pleitos para chefiar o Executivo feirense.

O grupo de ACM Neto também levou a melhor nas disputas diretas entre União Brasil e PT nas 20 maiores cidades. Em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, Débora Regis (União Brasil) venceu Antônio Rosalvo (PT) com 59,61% dos votos. Em Ilhéus, no sul baiano, Valderico Júnior (União Brasil) venceu com 43,24%, enquanto a segunda colocada, Adélia Pinheiro (PT) terminou a disputa com 40,49%. Em Barreiras, no oeste, Otoniel (União Brasil) desbancou Danilo Henrique (PP), Davi Schmidt (Novo) e Tito (PT) e foi eleito com 38,88% dos votos.

Na cidade de Juazeiro, no Vale São-Franciscano do estado, Andrei da Caixa (MDB) foi eleito com 48,85% dos votos. A atual prefeita, Suzana Ramos (PSDB), ficou em segundo lugar, com 45,47%. Já em Itabuna, no sul, Augusto Castro (PSD) foi reeleito com 58,95%.

Na cidade de Alagoinhas, no nordeste baiano, Gustavo Carmo (PSD) venceu com 50,09% dos votos. O prefeito Paulo Cezar (União Brasil), segundo colocado na disputa, ficou com 44,92%. Em Eunápolis, no sul, Robério Oliveira (PSD) foi vitorioso com 49,68% dos votos, cerca de quatro pontos sobre o segundo colocado, Neto Guerrieri (Avante), que conquistou 46,30% dos votos.

Por fim, a base de Jerônimo conseguiu eleger prefeitos em Paulo Afonso, no Vale São Franciscano, e em Valença, no sul. Na primeira cidade, Mário Galinho (PSD) foi o mais votado, com 50,19%, enquanto Marcos Medrado (PV) conquistou o Executivo valenciano ao obter 30,17% dos votos.

Ao todo, o União Brasil conquistou oito das 20 maiores cidades baianas. Em segundo lugar, aparece o PSD, com quatro, seguido do PP (2) e dos partidos PL, PV, MDB, Avante e PSDB. O PT não comandará nenhum desses municípios se não ganhar o segundo turno em Camaçari.