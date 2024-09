SUL DA BAHIA

Candidata a prefeita de cidade baiana desiste de disputar a reeleição

Atual prefeita de Eunápolis, no sul baiano, Cordélia Torres (União Brasil) anunciou, nesta terça-feira (3), a desistência da candidatura à reeleição para o pleito de outubro . O pronunciamento oficial foi publicado nas redes sociais da gestora.

No vídeo, Cordélia relatou os projetos executados durante os quatro anos de gestão. Citou a ampliação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional e serviços na infraestrutura, como a pavimentação de 80 ruas do município.