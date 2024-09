PLEITO MUNICIPAL

Mais da metade dos eleitores de Salvador ainda não decidiu o voto para vereador, aponta pesquisa

Mais da metade dos eleitores soteropolitanos ainda não escolheram em quem votar para vereador, segundo levantamento do instituto Quaest, encomendado pela TV Bahia. De acordo com a pesquisa, 45% disseram que já definiram o nome em que votarão para o Legislativo municipal, enquanto 54% afirmaram que ainda não decidiram. Só 1% não soube ou não quis responder.

Divulgada nesta semana, a sondagem aponta que as mulheres estão mais indecisas do que os homens. Entre o público feminino, 56% declararam não ter escolhido o vereador, enquanto 44% já sabem em quem votar. Entre os homens, o placar é de 52% indecisos, 47% decididos e 1% não soube ou não quis responder.

A sondagem de opinião mostra ainda que os eleitores entre 35 e 39 anos (55%) e os de 16 a 34 anos (54%) estão mais indecisos do que os de 60 ou mais anos (51%). O número de eleitores com ensino fundamental (57%) e ensino médio completo ou incompleto (54%) que não definiram o voto é maior do que os com superior incompleto ou mais (50%).