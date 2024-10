ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Pai e filho são eleitos prefeitos em municípios da Bahia

Um pai e um filho foram eleitos prefeitos de cidades baianas nas Eleições Municipais de 2024, realizadas no último domingo (6). O pai se tornou prefeito de Jandaíra, no Litoral Norte do estado, e o filho foi eleito em Jussara, no Centro Norte.