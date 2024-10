PREFEITO

Sandro Mabel é eleito para prefeitura de Goiânia

Ele disputou o segundo turno com Fred Rodrigues

O candidato Sandro Mabel (PL) venceu a disputa para a prefeitura de Goiânia (GO), com 55,53% dos votos válidos. Ele disputou o segundo turno com Fred Rodrigues (PL) que até o momento teve 44,47% dos votos válidos. Até agora foram apurados 93,66% das urnas.