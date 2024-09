SUDOESTE BAIANO

Sheila Lemos vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral contra decisão do TRE

A prefeita de Vitória da Conquista e candidata à reeleição Sheila Lemos (União Brasil) disse, nesta segunda-feira (23), que irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) sobre a impugnação da sua candidatura.

Sheila e sua equipe jurídica ressaltaram que estão confiantes de que a decisão será revista, uma vez que já há jurisprudência do próprio TSE sobre a questão. A prefeita declarou que “segue convicta de que a justiça prevalecerá”.

Já seus advogados afirmaram que “continuará a defender o direito de Sheila e de todos os conquistenses que confiam no seu trabalho e no compromisso com o desenvolvimento de nossa cidade”.