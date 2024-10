ELEIÇÃO CAMAÇARI

'Turismo será uma prioridade no nosso governo', diz Flávio Matos

Candidato do União Brasil concedeu entrevista exclusiva ao jornal CORREIO

Millena Marques

Publicado em 23 de outubro de 2024 às 05:00

Vereador Flávio Matos (União Brasil), candidato a prefeito de Camaçari Crédito: Tiago Pacheco/Jean Victor

Candidato a prefeito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, o vereador Flávio Matos (União Brasil) concedeu entrevista ao CORREIO nesta terça-feira (22). Ele disputa o segundo turno contra o ex-prefeito Luiz Caetano (PT) no próximo domingo (27). O petista também foi convidado para conceder entrevista ao jornal, mas alegou agenda cheia. O espaço segue aberto até esta quarta-feira (23), às 17h.

1. De todos os seus projetos, qual você acredita ser o principal para o futuro de Camaçari?

Todos os projetos eu trato como filhos e cada um tem seu tema específico, que aflige a população. Por exemplo, acerca de transporte público, a gente precisa de um novo modal mais completo, sobretudo, um prefeito que cuide dos recursos públicos bem para arrumar fontes de subsídios para as linhas necessitárias e, assim, fazer funcionar o transporte coletivo com qualidade. Precisamos também atender o processo de saúde, os desafios que temos na saúde. Avançamos em algumas áreas, mas também sonhamos com o nosso hospital municipal, que é um grande equipamento que o pessoal de Camaçari fala há muito tempo. Eu falo muito sobre gerar emprego e renda, sobre uma nova matriz econômica para a cidade, sobre o fortalecimento do turismo, sobre um grande polo tecnológico para que a gente atraia de verdade emprego e renda e fortalecimento econômico.

2. Quais iniciativas sua administração pretende adotar para melhorar a qualidade da educação municipal?

Tivemos avanços acerca da estrutura escolar, da merenda, instituímos o café da manhã, conseguimos colocar nutricionistas na escola, temos alimentação escolar de verdade, com o cardápio definido nas segundas-feiras e com alimentação com quatro tipos de proteínas. Nós melhoramos também a estrutura dos kits. Já melhoramos nesses aspectos. Agora, precisamos redefinir os modelos. A gente tem perdido a nossa juventude por conta da visibilidade. Essa visibilidade queremos buscar dentro da educação. Queremos ampliar a oferta de ensino em tempo integral e uma educação integral, com atividade de finanças, empreendedorismo, cultura, lazer, esporte e artes no contraturno escolar. Quero fazer isso de uma forma progressiva para todas as escolas, para que a gente forme o caráter do nosso jovem até ele ter 14/15 anos e que a gente não o perca para outros caminhos.

3. O que será feito para fortalecer infraestrutura turística e promover o desenvolvimento sustentável do setor?

Nós entregamos o shopping de Barra do Pojuca. Estamos em requalificação, na fase terminal, de Itacimirim. Entregaremos Guarajuba nos próximos dias. Jacuípe passou por intervenção. Jauá já é nova. Então, as obras de infraestrutura já aconteceram. Agora, a gente reformou também o nosso Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), permitindo novos investimentos, na busca de atrair novos investimentos, sobretudo, relacionados ao turismo. Nós temos 42 km de belas praias, aliás as mais belas praias do Litoral Norte, que me perdoe os municípios vizinhos. O turismo é uma prioridade no nosso governo. A gente vai fortalecer as qualificações, principalmente as alternativas de turismo, seja gastronômico, cultural, religioso. A gente agora vai, no bom sentido, apresentar Camaçari para o mundo. Camaçari precisa se tornar um grande destino turístico mundial.

4. Quais medidas serão tomadas para reduzir os impactos das mudanças climáticas e promover a sustentabilidade ambiental na cidade?

Fortalecemos o PDDU, definimos algumas áreas e vamos tomar ações de governo sempre em busca da sustentabilidade. Criar um setor forte ambiental para que não seja só punitivo, mas que seja também deliberativo sobre ações que estejam relacionadas ao meio ambiente. A gente vai ter isso forte no nosso governo. Por exemplo, a minha intenção é extinguir contratos de combustíveis fósseis, de tentar eletrificar nossa frota (de transporte público), para que a gente consiga, com ações da prefeitura, sempre apontar para essa sustentabilidade e mostrar Camaçari, não só com o IPTU verde, mas com a defesa do meio ambiente, com a proteção das nossas dunas, dos nossos mananciais, rios, reflorestamento das margens, enfim, um replantio de árvores em toda a cidade. A gente vai atentar e, sobretudo, apontar para o novo futuro, sempre em busca da sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente.

5. Quais são seus planos para atrair investimentos e gerar empregos?

A intenção é trazer novos polos, seja um polo de tecnologia, um polo têxtil. Precisamos buscar novas alternativas porque Camaçari é privilegiada quando se trata sobre logística, sobre escoar mercadorias e, sobretudo, mais privilegiada quando se fala de mão de obra. Camaçari tem um povo trabalhador, guerreiro, capaz de produzir e isso faz com que os investimentos se aproximem. Fora isso, vamos desburocratizar, tentar atrair investimentos cada vez mais rápido. Já falei que vou unificar duas grandes secretarias, a de Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Urbano. Será uma grande pasta para que coloque o investidor, o empresário (na cidade), para que gere emprego em Camaçari cada vez mais rápido. Já apresentamos o projeto do nosso HUB Camaçari, que é um espaço de tecnologia, inovação e qualificação profissional.

6. Quais são suas principais propostas para melhoras o sistema de transporte público de Camaçari?

Nós precisamos arrumar fontes de subsídios. Temos que ter uma gestão fiscal responsável, temos que equilibrar as contas públicas e, sobretudo, buscar alternativas para subsidiar as linhas deficitárias, aquelas linhas que têm menos passageiros. A gente precisa conversar sobre todo o modal. O transporte continua um desafio, a gente precisa melhorar ele, e só vai melhorar com um prefeito com responsabilidade, que saiba fazer bom uso do recurso público e que arrume uma fonte de subsídio para manter a linha ativa, para o sistema funcionando e, sobretudo, fazendo o transporte das pessoas que mais precisam, nas regiões mais remotas, onde o transporte por app, o moto táxi, os ligeirinhos e as outras modalidades não chegam. Por isso, estou focado em arrumar fontes de subsídios para que o transporte seja referência na nossa cidade.

7. De que maneira sua gestão planeja incluir políticas de acessibilidade para pessoas com deficiência?

Eu sou fisioterapeuta. Uma das minhas primeiras indicações foi a substituição das pedras portuguesas para as calçadas todas regulamentadas pela ABNT com piso tátil, com rampas acessíveis. Os cadeirantes ou pessoas com qualquer dificuldade de locomoção andavam nas ruas, ou corriam os riscos de cair e fraturar perna. Nós precisamos cada vez mais atentar para essa sensibilidade e para o tratamento. Por exemplo, as mães atípicas ainda sofrem. A intenção é conseguir cadastrar e construir um CER IV (Centro Especializado em Reabilitação,) que é para neurodivergentes, para a gente conseguir ampliar esse tratamento. Que a gente consiga nas escolas, em todas elas, ter atividades lúdicas, como as sensoriais, trazer mais para perto. Que a gente consiga ampliar essas ofertas.

Flávio Matos tem 44 anos e é fisioterapeuta e terapeuta ocupacional de formação. Ele foi eleito vereador de Camaçari em 2016, pelo DEM (hoje União Brasil), e reeleito em 2020.

O CORREIO solicitou as entrevistas com os candidatos à prefeitura de Camaçari na última quinta-feira (17). O candidato Luiz Caetano foi convidado, mas informou, por meio da assessoria, que a agenda está "completamente preenchida". O espaço segue aberto até às 17h desta quarta-feira (23).