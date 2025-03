MARÇO AMARELO

1 em cada 10 mulheres em idade fértil tem endometriose; campanha alerta para os sintomas

Para especialista, a demora no diagnóstico da endometriose é um dos principais desafios

Elis Freire

Publicado em 12 de março de 2025 às 07:00

Útero | Ilustrativa Crédito: Freepik

Doença inflamatória crônica no tecido do útero, a endometriose afeta cerca de 10% das mulheres brasileiras, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Apesar de sua alta incidência, o diagnóstico ainda é tardio na maioria dos casos, impactando diretamente a qualidade de vida das pacientes. Para ampliar a conscientização e incentivar o diagnóstico precoce, a campanha Março Amarelo reforça a importância de atenção aos sintomas e da busca por acompanhamento médico especializado. >

De acordo com Alexandre Amaral, ginecologista e especialista em cirurgia minimamente invasiva, a endometriose ocorre quando o tecido semelhante ao endométrio, parte mais interna do útero, cresce fora da cavidade uterina, atingindo órgãos como ovários, trompas, bexiga e intestino. >

“Essa condição provoca inflamação e pode resultar em sintomas severos, como cólicas menstruais incapacitantes, dor durante as relações sexuais, alterações intestinais e urinárias e dificuldades para engravidar”, explica.>

Sintomas confundíveis

O médico, que integra o projeto Endometriose Brasil, ressalta que muitas mulheres passam anos sem o tratamento adequado porque os sintomas podem ser confundidos com outras condições ginecológicas comuns.>

Assim, a demora no diagnóstico da endometriose é um dos principais desafios no combate à doença. “O reconhecimento precoce dos sinais é fundamental. Quanto antes a doença for diagnosticada, mais eficaz será o tratamento e menor será o impacto na qualidade de vida da mulher”, alerta o especialista.>

O diagnóstico se inicia com uma boa anamnese numa consulta com ginecologista especialista em endometriose e é complementado por meio de exames de imagem, como ultrassonografia com preparo intestinal e/ou ressonância magnética de pelve ou abdômen total para mapeamento de endometriose. >

“O tratamento varia de acordo com a gravidade do caso, podendo incluir o uso de medicamentos hormonais e anti-inflamatórios para aliviar a dor. Em alguns casos, a intervenção cirúrgica minimamente invasiva é recomendada para remover os focos de endometriose e melhorar a qualidade de vida da paciente de forma duradoura”, acrescenta o ginecoologista sobre o tratamento da doença.>

Dor durante a menstruação não é normal

Além do tratamento médico, a abordagem multidisciplinar tem um papel essencial no controle da doença. Mudanças no estilo de vida, como a prática regular de atividades físicas, alimentação equilibrada e apoio psicológico, contribuem para reduzir a inflamação e aliviar os sintomas. “O cuidado com a alimentação é fundamental, pois alimentos industrializados e ultraprocessados podem intensificar os processos inflamatórios. O acompanhamento com um profissional de nutrição auxilia na adoção de uma dieta anti-inflamatória que favoreça o controle da endometriose”, orienta Alexandre. >