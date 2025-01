MUDOU MESMO?

13 anos após enganar o país, Grávida de Taubaté reaparece cristã

Caso ganhou visibilidade na mídia em 2012 por ser um tipo de gravidez rara

Em 2012, Maria Verônica Santos, que ficou conhecida como 'grávida de Taubaté' chocou o país após ser desmascarada por fingir uma gravidez quádrupla falsa. Nesta semana, 13 anos após a polêmica, ela reativou as redes sociais e tem relatado a sua conversão ao cristianismo e como a religião a ajudou a superar o episódio que ganhou repercussão nacional. >

No vídeo de retorno, em que ela fala de seu “reencontro com Deus”, Maria afirma que o episódio da gravidez falsa ocorreu só porque ela estava há 7 anos afastada da igreja. “Pai, pequei contra ti. Dia 21 de janeiro de 2012, enquanto a mídia fazia sensacionalismo, me reencontrei contigo”, disse. >