APAIXONADO

Em meio às polêmicas, Davi Brito surpreende nova namorada com surpresa romântica no trabalho

Ex-BBB assumiu recentemente o relacionamento com a cirurgiã dentista

Adriana não escondeu sua surpresa e ficou emotiva, dando beijos no amado para agradecer. "Uma atitude vale muito mais do que mil palavras", escreveu Davi na legenda da publicação no Instagram. >

O ex-BBB assumiu relacionamento com Adriana no último dia 17 de janeiro, compartilhando fotos com a amada em uma viagem para a Chapada Diamantina e outros registros íntimos do casal. Após as declarações iniciais, diversos ex-namorados de Adriana apareceram afirmando que tinham terminado o namoro com ela três dias antes de assumir o romance com Davi Brito. >