3 melhores destinos de pesca em São Paulo para você explorar

Agência Correio
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 12:26
Entre rios, lagos e pesqueiros, o estado é um paraíso para pescadores de todos os perfis. Que tal ter uma experiência inesquecível com seu pai? Em São Paulo, rios, represas e pesqueiros oferecem cenários ideais para unir famílias em meio à natureza, com histórias, desafios e muita paz.
Seja para quem busca a adrenalina de pegar um peixe de grande porte ou apenas um dia relaxante à beira d’água, o estado tem opções que atendem a todos os gostos.
Com diversas cidades do interior preparadas para receber turistas, São Paulo abriga rios e represas famosos entre pescadores de todo o Brasil. A riqueza hídrica é um dos destaques, atraindo entusiastas em busca de espécies como tucunaré, pintado, jaú e muitos outros.
Não importa se você é um expert em busca de grandes capturas ou um iniciante querendo apenas curtir o ambiente tranquilo, o estado oferece locais variados para todos os estilos.
O Jacarandá Náutico Clube é uma ótima pedida para quem quer pescar em SP. Localizado em uma área privilegiada, às margens do Rio Tietê, o clube proporciona uma experiência completa, com boa infraestrutura, variedade de peixes e cenários encantadores.
O espaço foi pensado para atender pescadores, contando com píeres e opções de aluguel de barcos. Os visitantes podem explorar uma ampla área de pesca, perfeita para momentos de sossego e capturas como piapara, pacu, curimba, matrinxã e até piranha.
Além da pesca, o clube oferece outras comodidades para garantir o conforto dos visitantes.
São 2 km de margem com quiosques, restaurantes, marina, camping, piscina e muito mais para aproveitar o local.
Endereço: Estrada Adolfo-Rio Tietê, Adolfo – SP
Localizado às margens da represa de Barra Bonita, o Anhembi Camping é outra excelente opção para pescar em São Paulo.
Com vasta área verde, o camping proporciona uma experiência completa para quem busca tranquilidade e diversão em contato com a natureza.
A represa é conhecida por sua diversidade de peixes, como tilápia, lambari, dourado, pacu e bagre. O local ainda oferece infraestrutura completa para garantir lazer, conforto e segurança aos visitantes.
Endereço: Estrada Municipal do Camping – s/n – Anhembi – SP
Reconhecido como um dos melhores pesqueiros de SP, o Pesqueiro do Marco se destaca pela grande variedade de espécies, incluindo piraquara, tilápia, pacu, carpa, traíra, dourado, pirarara, tambaqui, pintado, matrinxã e pirapitinga.
Além disso, o local possui um laboratório próprio para criação de alevinos, garantindo a sustentabilidade da pesca.
Outro atrativo é o Ranchinho dos Pescadores, um ponto turístico à beira da Represa do Pirapitingui.
Com apenas 134 km de distância da capital, o acesso é fácil, levando cerca de 1h50 de viagem. Essa proximidade faz do pesqueiro uma ótima opção para quem quer fugir do caos urbano e relaxar em meio à natureza.
Endereço: Rodovia Americana-Paulínia, km 1,7 – Zona Rural, Paulínia – SP