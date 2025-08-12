Acesse sua conta
3 melhores destinos de pesca em São Paulo para você explorar

De tucunaré a tilápia, descubra onde encontrar os melhores pontos de pesca no estado

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 12:26

Do interior às margens do Rio Tietê, o estado oferece cenários e espécies que encantam pescadores
Crédito: Freepik

Entre rios, lagos e pesqueiros, o estado é um paraíso para pescadores de todos os perfis. Que tal ter uma experiência inesquecível com seu pai? Em São Paulo, rios, represas e pesqueiros oferecem cenários ideais para unir famílias em meio à natureza, com histórias, desafios e muita paz.

Seja para quem busca a adrenalina de pegar um peixe de grande porte ou apenas um dia relaxante à beira d’água, o estado tem opções que atendem a todos os gostos.

Jacarandá Náutico Clube – Paraíso às Margens do Rio Tietê

O Jacarandá Náutico Clube é uma ótima pedida para quem quer pescar em SP. Localizado em uma área privilegiada, às margens do Rio Tietê, o clube proporciona uma experiência completa, com boa infraestrutura, variedade de peixes e cenários encantadores.

O espaço foi pensado para atender pescadores, contando com píeres e opções de aluguel de barcos. Os visitantes podem explorar uma ampla área de pesca, perfeita para momentos de sossego e capturas como piapara, pacu, curimba, matrinxã e até piranha.

Além da pesca, o clube oferece outras comodidades para garantir o conforto dos visitantes.

São 2 km de margem com quiosques, restaurantes, marina, camping, piscina e muito mais para aproveitar o local.

Endereço: Estrada Adolfo-Rio Tietê, Adolfo – SP

Anhembi Camping – Natureza e Pesca na Represa de Barra Bonita

Localizado às margens da represa de Barra Bonita, o Anhembi Camping é outra excelente opção para pescar em São Paulo.

Com vasta área verde, o camping proporciona uma experiência completa para quem busca tranquilidade e diversão em contato com a natureza.

A represa é conhecida por sua diversidade de peixes, como tilápia, lambari, dourado, pacu e bagre. O local ainda oferece infraestrutura completa para garantir lazer, conforto e segurança aos visitantes.

Endereço: Estrada Municipal do Camping – s/n – Anhembi – SP

Pesqueiro do Marco – Variedade e Qualidade em Cosmópolis

Reconhecido como um dos melhores pesqueiros de SP, o Pesqueiro do Marco se destaca pela grande variedade de espécies, incluindo piraquara, tilápia, pacu, carpa, traíra, dourado, pirarara, tambaqui, pintado, matrinxã e pirapitinga.

Além disso, o local possui um laboratório próprio para criação de alevinos, garantindo a sustentabilidade da pesca.

Outro atrativo é o Ranchinho dos Pescadores, um ponto turístico à beira da Represa do Pirapitingui.

Com apenas 134 km de distância da capital, o acesso é fácil, levando cerca de 1h50 de viagem. Essa proximidade faz do pesqueiro uma ótima opção para quem quer fugir do caos urbano e relaxar em meio à natureza.

Endereço: Rodovia Americana-Paulínia, km 1,7 – Zona Rural, Paulínia – SP

