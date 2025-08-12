5 hábitos para turbinar o cérebro, segundo a neurociência

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Grandes conquistas raramente são resultado de esforços isolados; as conexões que cultivamos ao longo da vida têm um papel essencial no nosso crescimento. No entanto, o que realmente potencializa o sucesso é o conhecimento que adquirimos e a forma como o aplicamos.
Desenvolver uma boa memória, aprender rapidamente e aprimorar habilidades cognitivas pode se tornar um diferencial decisivo em sua vida. A neurociência mostra que é possível acelerar esse processo e ampliar a retenção de informações de maneira eficaz.
Para isso, existem estratégias simples e eficazes, capazes de tornar o aprendizado mais rápido e duradouro, sem exigir grandes investimentos de tempo. Selecionamos cinco dessas técnicas validadas cientificamente, que você pode aplicar em poucos minutos do seu dia.
Um estudo do Journal of Experimental Psychology mostrou que falar em voz alta, ou até mesmo mover os lábios, ajuda a memorizar informações com mais facilidade. Os cientistas sugerem que a verbalização torna o pensamento mais concreto, facilitando a gravação na memória.
Gravar informações complexas exige a consolidação na memória. Esse hábito transforma lembranças temporárias em memórias duradouras. Uma forma simples de fixar informações é revisar mentalmente eventos, conversas ou sequências por 40 segundos, o que já é eficiente.
De acordo com um estudo publicado no Canadian Journal of Experimental Psychology, questionar-se se você vai se lembrar de algo pode aumentar em 50% a chance de realmente recordar. Essa técnica é muito útil para tarefas futuras, como um compromisso ou a checagem de um projeto.
Segundo um estudo na Nature Reviews Psychology, um curto descanso de apenas dois minutos já ajuda a melhorar a memória. Os pesquisadores chamam essa técnica de descanso acordado off-line, onde você pode deixar sua mente vagar ou meditar livremente.
Parece óbvio, mas uma boa noite de sono garante uma memória bem melhor. Um artigo da revista Psychological Science mostrou que pessoas que estudam, dormem e revisam ao acordar absorvem muito mais conteúdo. Além disso, elas precisam de menos tempo de estudo e retêm pelo menos 50% a mais.