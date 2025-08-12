SAÚDE

5 hábitos para turbinar o cérebro, segundo a neurociência

Potencialize seu aprendizado e memória com 5 técnicas simples e comprovadas pela neurociência

Agência Correio

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 13:39

Descubra como a neurociência pode te ajudar a aprender melhor e reter mais informações com hábitos diário Crédito: Freepik

Grandes conquistas raramente são resultado de esforços isolados; as conexões que cultivamos ao longo da vida têm um papel essencial no nosso crescimento. No entanto, o que realmente potencializa o sucesso é o conhecimento que adquirimos e a forma como o aplicamos.

Desenvolver uma boa memória, aprender rapidamente e aprimorar habilidades cognitivas pode se tornar um diferencial decisivo em sua vida. A neurociência mostra que é possível acelerar esse processo e ampliar a retenção de informações de maneira eficaz.

Para isso, existem estratégias simples e eficazes, capazes de tornar o aprendizado mais rápido e duradouro, sem exigir grandes investimentos de tempo. Selecionamos cinco dessas técnicas validadas cientificamente, que você pode aplicar em poucos minutos do seu dia.

Verbalize para memorizar

Um estudo do Journal of Experimental Psychology mostrou que falar em voz alta, ou até mesmo mover os lábios, ajuda a memorizar informações com mais facilidade. Os cientistas sugerem que a verbalização torna o pensamento mais concreto, facilitando a gravação na memória.

Faça pausas mentais de 40 segundos

Gravar informações complexas exige a consolidação na memória. Esse hábito transforma lembranças temporárias em memórias duradouras. Uma forma simples de fixar informações é revisar mentalmente eventos, conversas ou sequências por 40 segundos, o que já é eficiente.

Preveja para lembrar

De acordo com um estudo publicado no Canadian Journal of Experimental Psychology, questionar-se se você vai se lembrar de algo pode aumentar em 50% a chance de realmente recordar. Essa técnica é muito útil para tarefas futuras, como um compromisso ou a checagem de um projeto.

Descanse por 2 minutos e melhore

Segundo um estudo na Nature Reviews Psychology, um curto descanso de apenas dois minutos já ajuda a melhorar a memória. Os pesquisadores chamam essa técnica de descanso acordado off-line, onde você pode deixar sua mente vagar ou meditar livremente.

O poder do sono na memória