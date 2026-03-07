Acesse sua conta
6 signos entram em uma fase de sorte intensa e podem viver viradas importantes ainda em março

Segundo astróloga, a segunda metade do mês favorece atitudes corajosas, decisões rápidas e oportunidades inesperadas para alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de março de 2026 às 11:00

Signos, sorte e fortuna
Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda metade de março promete mudanças importantes para alguns signos do zodíaco. Depois de um início de mês mais introspectivo, o período passa a favorecer atitudes mais ousadas, decisões rápidas e novas oportunidades. Segundo a astróloga Helena Hathor, essa virada energética abre espaço para sorte, crescimento e conquistas que podem surgir de forma inesperada. Para seis signos em especial, o momento pede iniciativa e coragem para aproveitar as chances que começam a aparecer. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: Você entra em uma fase especialmente favorável quando o assunto envolve parcerias e conexões importantes. O momento pode trazer oportunidades de colaboração capazes de impulsionar sua carreira ou abrir novas portas financeiras. Helena Hathor afirma que manter os olhos abertos para contatos profissionais e networking pode fazer toda a diferença nas próximas semanas. A astróloga também destaca que uma revelação ou conversa inesperada com alguém próximo pode transformar a forma como você ganha dinheiro.

Dica cósmica: Conversas e conexões certas podem abrir caminhos que você ainda nem imaginava.

Filmes para o signo de Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
1 de 10
O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Aquário: O restante do mês tende a ser extremamente positivo para você, principalmente quando se trata de contatos, networking e novas oportunidades. De acordo com Helena Hathor, quanto mais você se movimentar socialmente e ampliar suas conexões, maiores serão as chances de crescimento. Outro ponto importante envolve ganhos que não dependem diretamente do esforço diário, como rendas extras ou oportunidades inesperadas.

Dica cósmica: Estar aberto a novas conexões pode trazer resultados maiores do que você espera.

Filmes para o signo de Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
1 de 10
Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

Câncer: Este período traz uma energia de destaque pessoal e crescimento. Segundo Helena Hathor, sua presença tende a ficar ainda mais marcante e magnética nas próximas semanas, o que pode atrair oportunidades profissionais e pessoais importantes. A sensação é de que as coisas começam a fluir com mais facilidade, especialmente para quem está disposto a se posicionar com confiança.

Dica cósmica: Confie na sua própria força e permita que sua presença seja notada.

Filmes para o signo de Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
1 de 10
Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Gêmeos: Mesmo que algumas situações tenham avançado lentamente no início do mês, o restante de março favorece negociações e decisões importantes. Helena Hathor explica que esse é um momento excelente para defender seus interesses, seja no trabalho, em parcerias ou em acordos financeiros. Também pode surgir a chance de vender algo, fechar negócios ou resolver pendências que estavam paradas.

Dica cósmica: Defender o próprio valor pode abrir portas importantes.

Filmes para o signo de Gêmeos

Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução
O Grande Truque – Dualidade, jogos mentais e surpresas por Reprodução
Pulp Fiction – Narrativa fragmentada e diálogos icônicos por Reprodução
Meninas Malvadas – Dinâmica social e comunicação afiada por Reprodução
O Lobo de Wall Street – Verbo afiado e mente inquieta por Reprodução
Corra! – Leitura social rápida e tensão intelectual por Reprodução
Sherlock Holmes – Agilidade intelectual constante por Reprodução
Scott Pilgrim Contra o Mundo – Ritmo veloz e linguagem moderna por Reprodução
As Golpistas – Inteligência verbal e adaptação por Reprodução
Birdman – Fluxo de pensamento acelerado por Reprodução
1 de 10
Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução

Sagitário: Sua sorte pode impactar não apenas você, mas também pessoas próximas, especialmente parceiros ou alguém com quem você trabalha. Segundo Helena Hathor, as próximas semanas podem trazer melhorias financeiras ou propostas mais vantajosas. Isso pode acontecer por meio de uma nova oferta profissional ou até uma mudança positiva envolvendo alguém próximo.

Dica cósmica: Aproveite as oportunidades profissionais que surgirem, pois elas podem ter efeitos duradouros.

Filmes para o signo de Sagitário

Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução
Forrest Gump – Movimento e descobertas por Reprodução
Livre – Caminho, autoconhecimento e coragem por Reprodução
Peixe Grande – Histórias e imaginação por Reprodução
O Terminal – Otimismo diante do inesperado por Reprodução
Eurotrip – Humor e aventura por Reprodução
Viagem ao Centro da Terra – Exploração por Reprodução
Indiana Jones – Aventura e liberdade por Reprodução
Na Natureza Selvagem – Busca por sentido por Reprodução
As Aventuras de Walter Mitty – Sonhos e expansão por Reprodução
1 de 10
Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução

Áries: Você entra em um período naturalmente favorável para atrair oportunidades e se destacar. Helena Hathor afirma que essa fase tende a trazer mais confiança, magnetismo e abertura para novos caminhos. No entanto, a sorte pode aparecer com mais força quando você se mantém ativo socialmente e aberto a novas experiências.

Dica cósmica: Quanto mais você se movimentar e se mostrar ao mundo, mais oportunidades podem surgir.

Filmes para o signo de Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
1 de 10
Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Áries Gêmeos Leão Sagitário Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

