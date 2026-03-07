ASTROLOGIA

6 signos entram em uma fase de sorte intensa e podem viver viradas importantes ainda em março

Segundo astróloga, a segunda metade do mês favorece atitudes corajosas, decisões rápidas e oportunidades inesperadas para alguns signos

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de março de 2026 às 11:00

Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda metade de março promete mudanças importantes para alguns signos do zodíaco. Depois de um início de mês mais introspectivo, o período passa a favorecer atitudes mais ousadas, decisões rápidas e novas oportunidades. Segundo a astróloga Helena Hathor, essa virada energética abre espaço para sorte, crescimento e conquistas que podem surgir de forma inesperada. Para seis signos em especial, o momento pede iniciativa e coragem para aproveitar as chances que começam a aparecer. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: Você entra em uma fase especialmente favorável quando o assunto envolve parcerias e conexões importantes. O momento pode trazer oportunidades de colaboração capazes de impulsionar sua carreira ou abrir novas portas financeiras. Helena Hathor afirma que manter os olhos abertos para contatos profissionais e networking pode fazer toda a diferença nas próximas semanas. A astróloga também destaca que uma revelação ou conversa inesperada com alguém próximo pode transformar a forma como você ganha dinheiro.

Dica cósmica: Conversas e conexões certas podem abrir caminhos que você ainda nem imaginava.

Aquário: O restante do mês tende a ser extremamente positivo para você, principalmente quando se trata de contatos, networking e novas oportunidades. De acordo com Helena Hathor, quanto mais você se movimentar socialmente e ampliar suas conexões, maiores serão as chances de crescimento. Outro ponto importante envolve ganhos que não dependem diretamente do esforço diário, como rendas extras ou oportunidades inesperadas.

Dica cósmica: Estar aberto a novas conexões pode trazer resultados maiores do que você espera.

Câncer: Este período traz uma energia de destaque pessoal e crescimento. Segundo Helena Hathor, sua presença tende a ficar ainda mais marcante e magnética nas próximas semanas, o que pode atrair oportunidades profissionais e pessoais importantes. A sensação é de que as coisas começam a fluir com mais facilidade, especialmente para quem está disposto a se posicionar com confiança.

Dica cósmica: Confie na sua própria força e permita que sua presença seja notada.

Gêmeos: Mesmo que algumas situações tenham avançado lentamente no início do mês, o restante de março favorece negociações e decisões importantes. Helena Hathor explica que esse é um momento excelente para defender seus interesses, seja no trabalho, em parcerias ou em acordos financeiros. Também pode surgir a chance de vender algo, fechar negócios ou resolver pendências que estavam paradas.

Dica cósmica: Defender o próprio valor pode abrir portas importantes.

Sagitário: Sua sorte pode impactar não apenas você, mas também pessoas próximas, especialmente parceiros ou alguém com quem você trabalha. Segundo Helena Hathor, as próximas semanas podem trazer melhorias financeiras ou propostas mais vantajosas. Isso pode acontecer por meio de uma nova oferta profissional ou até uma mudança positiva envolvendo alguém próximo.

Dica cósmica: Aproveite as oportunidades profissionais que surgirem, pois elas podem ter efeitos duradouros.

Áries: Você entra em um período naturalmente favorável para atrair oportunidades e se destacar. Helena Hathor afirma que essa fase tende a trazer mais confiança, magnetismo e abertura para novos caminhos. No entanto, a sorte pode aparecer com mais força quando você se mantém ativo socialmente e aberto a novas experiências.

Dica cósmica: Quanto mais você se movimentar e se mostrar ao mundo, mais oportunidades podem surgir.