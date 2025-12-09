CASA E JARDIM

7 truques para você usar cinzas do forno ou da lareira que são adequados para a sua casa

Versáteis e gratuitas, elas servem para limpar, adubar, tirar odores e ainda ajudam no jardim

Agência Correio

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 07:00

As cinzas da lareira costumam ir direto para o lixo, mas elas têm muito mais utilidade do que parece Crédito: Freepik

As cinzas que sobram da lareira geralmente são vistas como descarte, mas elas têm muito mais funções do que aparentam.

Quando estão totalmente frias, podem entrar na rotina doméstica, nos cuidados com as plantas e até na higienização de peças mais delicadas. Aproveitá-las é uma maneira econômica e sustentável de manter tudo em ordem.

Antes de jogar fora grandes quantidades, vale conhecer alguns usos simples que tiram proveito das propriedades das cinzas e ainda ajudam a reduzir gastos.

Limpeza e faxina são fundamentais 1 de 6

Corrija o pH da terra

A cinza de madeira tem caráter alcalino, o que permite equilibrar solos excessivamente ácidos. Para quem cultiva flores ou arbustos que preferem um pH mais neutro, ela funciona como um ajuste natural.

O ideal é misturar pequenas porções ao solo e medir o pH novamente depois, garantindo que a correção não seja exagerada.

Controle maus odores

Colocar um recipiente com cinzas na geladeira faz um efeito parecido ao do bicarbonato: as partículas captam umidade e absorvem cheiros intensos, deixando o interior mais neutro.

A mesma ideia pode ser aplicada em armários úmidos ou outros espaços fechados onde odores desagradáveis costumam surgir.

Devolva o brilho à prata

Quando misturadas com um pouco de água, as cinzas formam uma pasta encorpada excelente para polir prata e outros metais. É um recurso natural, econômico e eficaz.

Com um pano macio, basta esfregar a mistura suavemente, retirar o excesso e enxaguar. O brilho reaparece rápido e sem esforço.

Dê mais força à compostagem

Ao depositar restos de alimentos na composteira, salpique uma camada fina de cinzas por cima. Elas acrescentam minerais à mistura e ajudam a acelerar a decomposição.

Com o uso contínuo, a compostagem tende a ficar mais rica e equilibrada, perfeita para nutrir plantas depois.

Crie uma barreira contra pragas

Espalhar uma camada bem fina de cinzas nos canteiros atua como proteção contra lesmas e caracóis. Por ser altamente absorvente, a cinza retira a umidade desses animais, mantendo-os longe.

É uma solução prática e sem substâncias tóxicas para proteger hortas e jardins, sobretudo em épocas mais úmidas.

Facilite a limpeza de vidros

As cinzas também funcionam como um abrasivo suave para limpar superfícies de vidro, inclusive a porta da própria lareira. Com um pano úmido ou esponja, elas formam uma pasta que remove fuligem com facilidade.

O resultado são vidros mais brilhantes, sem arranhões e sem depender de produtos químicos fortes.

Fortaleça o gramado

Aplicar cinzas diretamente sobre a grama é uma forma acessível de estimular o crescimento em solos muito ácidos. Elas equilibram o pH e acrescentam nutrientes que fortalecem o gramado.