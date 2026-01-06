A cidade de Goiás que fez os cristais e o agronegócio dividirem a mesma riqueza

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 14:00
A trajetória de Cristalina no mapa da mineração mundial começou ainda no século XVIII, durante as expedições dos bandeirantes. Inicialmente, o foco era o ouro, mas a abundância de quartzo logo revelou um tesouro diferente.
No século XIX, amostras enviadas para a Europa surpreenderam cientistas por causa da qualidade cristalina das peças enviadas. Na época, especialistas passaram a considerar a área um "laboratório a céu aberto" para estudos geológicos.
A energia das pedras preciosas
Desde então, o conhecimento sobre o polimento e a extração foi transmitido entre as gerações das famílias locais. Consequentemente, essa herança cultural transformou o antigo arraial em um município moderno e especializado.
O antigo Arraial de São Sebastião da Serra dos Cristais serviu como base para garimpeiros que desbravaram o sertão goiano. Atualmente, a mineração responsável substitui os métodos antigos para preservar o equilíbrio ambiental local.
De fato, a economia da cidade respira a história dessas pedras, que estão presentes na paisagem e no cotidiano do povo. Por isso, preservar essa memória é fundamental para sustentar o título de capital mundial dos cristais.
Entre as diversas variedades encontradas, o cristal lemuriano se destaca por apresentar estrias paralelas em sua superfície natural. Essas marcas lembram códigos de barras e são essenciais para compradores que buscam autenticidade.
Além disso, o Mercado do Cristal funciona como o coração pulsante dessa tradição, reunindo artesãos que dominam a lapidação. Assim sendo, a cidade mantém viva a chama de uma história iniciada há mais de duzentos anos.