A cidade de Goiás que fez os cristais e o agronegócio dividirem a mesma riqueza

As estrias paralelas dos cristais lemurianos e a tradição familiar definem a identidade da Capital dos Cristais.

Agência Correio

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 14:00

Turistas garimpam o próprio cristal em Cristalina, Goiás Crédito: Divulgação/PMC

A trajetória de Cristalina no mapa da mineração mundial começou ainda no século XVIII, durante as expedições dos bandeirantes. Inicialmente, o foco era o ouro, mas a abundância de quartzo logo revelou um tesouro diferente.

No século XIX, amostras enviadas para a Europa surpreenderam cientistas por causa da qualidade cristalina das peças enviadas. Na época, especialistas passaram a considerar a área um "laboratório a céu aberto" para estudos geológicos.

Desde então, o conhecimento sobre o polimento e a extração foi transmitido entre as gerações das famílias locais. Consequentemente, essa herança cultural transformou o antigo arraial em um município moderno e especializado.

Uma história marcada pelo garimpo e tradição

O antigo Arraial de São Sebastião da Serra dos Cristais serviu como base para garimpeiros que desbravaram o sertão goiano. Atualmente, a mineração responsável substitui os métodos antigos para preservar o equilíbrio ambiental local.

De fato, a economia da cidade respira a história dessas pedras, que estão presentes na paisagem e no cotidiano do povo. Por isso, preservar essa memória é fundamental para sustentar o título de capital mundial dos cristais.

O diferencial dos cristais lemurianos

Entre as diversas variedades encontradas, o cristal lemuriano se destaca por apresentar estrias paralelas em sua superfície natural. Essas marcas lembram códigos de barras e são essenciais para compradores que buscam autenticidade.