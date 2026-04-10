ASTROLOGIA

A estratégia infalível para Áries, Capricórnio e Sagitário brilharem em abril e finalmente melhorarem de vida

O céu exige faxina produtiva e desapego do que não funciona

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2026 às 22:22

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Se você sente que sua carreira está precisando de um novo fôlego, o universo acaba de enviar o sinal que faltava. Hoje, a Lua Minguante em Capricórnio se une ao Sol em Áries para criar o cenário perfeito de 'limpeza'. Para os arianos, capricornianos e sagitarianos, o dia não é sobre começar do zero, mas sobre lapidar o que já existe. Marte entrou em Áries ontem e trouxe a coragem, mas é a estratégia de hoje que vai garantir que seu esforço se transforme em dinheiro no bolso.



No ambiente de trabalho, a palavra de ordem é autoridade. Capricórnio, com a Lua em seu signo, você está sob os holofotes. É o momento de finalizar aquele projeto complexo com sua marca de excelência. Já para Áries, o desafio é não atropelar as etapas burocráticas. A pressa pode ser sua inimiga se você não souber ouvir o que a experiência tem a dizer. O sucesso hoje depende menos de força bruta e muito mais de saber exatamente onde apertar o parafuso.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Para os sagitarianos, o foco financeiro é absoluto. É aquele dia clássico de olhar para a planilha, cortar as assinaturas que você não usa e renegociar contratos. O céu indica que a colheita dos esforços passados está chegando, mas o terreno precisa estar limpo para as novas sementes da próxima Lua Nova. Não tenha medo de dizer 'não' para gastos supérfluos; sua conta bancária vai agradecer muito em breve.