A história da vila pobre-pobre-de-marré que resiste há 472 anos e virou a maior metrópole da América Latina

Descubra os detalhes da primeira missa que oficializou a Vila de São Paulo de Piratininga

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 14:00

Saiba como a conversão de um apóstolo batizou o coração financeiro do Brasil
Saiba como a conversão de um apóstolo batizou o coração financeiro do Brasil Crédito: Pexels

O coração financeiro do Brasil nem sempre teve o brilho das luzes da Avenida Paulista ou o barulho dos carros.

No século XVI, o planalto paulista era um refúgio de natureza intocada onde a história começou a ser escrita. Foi em 25 de janeiro de 1554 que jesuítas europeus oficializaram a fundação da Vila de São Paulo.

Esse momento histórico ocorreu durante uma missa celebrada em uma capela muito rústica no Pátio do Colégio.

Naquele tempo, ninguém imaginava que aquele aldeamento religioso se tornaria a maior metrópole da América Latina. Hoje, celebramos esse início humilde que deu origem a um centro urbano de relevância global.

São Paulo

A cerimônia que fundou a metrópole

O evento inaugural aconteceu em um pequeno ponto estratégico do planalto, cercado por uma vasta paisagem verde. A celebração da primeira missa foi o ato simbólico que marcou o início da trajetória paulista.

Por outro lado, o ritmo de vida naquela época era o oposto da agitação contemporânea.

A capela erguida no Pátio do Colégio representava a persistência dos missionários que buscavam colonizar o interior brasileiro. Ali, entre campos e matas, as bases de uma nova sociedade começaram a ser solidamente construídas.

Portanto, o dia 25 de janeiro é o marco fundamental de nossa identidade metropolitana atual.

A educação e a fé no planalto

A missão portuguesa de colonização envolvia a evangelização dos povos indígenas que já habitavam o território nacional.

Manuel da Nóbrega, um dos pilares da Companhia de Jesus, liderou o grupo que subiu a serra. Ele estava acompanhado por José de Anchieta, que desempenhou um papel vital na educação da vila.

No Pátio do Colégio, o grupo instituiu uma pequena escola para ensinar e converter os indígenas tupiniquins. Manuel de Paiva celebrou a missa que deu início formal ao povoamento cercado por missionários e colonos.

Desse modo, o ensino foi um dos motores que impulsionaram os primeiros passos da Vila.

De simples aldeamento a centro global

A escolha do nome São Paulo homenageia a conversão do apóstolo Paulo no calendário litúrgico da igreja.

Embora tenha começado como uma missão modesta, a vila evoluiu para uma cidade comercial e política influente. Bandeirantes e mercadores foram atraídos pela promessa de novas oportunidades e terras férteis na região.

Com o tempo, a localização estratégica favoreceu o surgimento de um polo de inovação e cultura diversificada.

No século 20, a cidade consolidou sua importância ao se tornar um gigante industrial para a nação. Dessa maneira, o crescimento urbano acelerado transformou o antigo aldeamento em uma referência de progresso.

Celebrando a resiliência da metrópole

Quase 472 anos se passaram desde aquela missa inaugural que mudou a geografia do planalto paulista.

São Paulo hoje é um gigante multicultural que respira história e modernidade em cada esquina movimentada. A força dos milhões de paulistanos é o que mantém a cidade pulsante e em transformação.

