BONS SONHOS

Especialista em sono dá a dica para quem quer dormir melhor: feche a porta!

Descubra como a circulação de ar no dormitório previne crises de rinite e asma durante o descanso noturno

Agência Correio

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 19:00

Descubra o que é necessário para descansar de forma confortável e segura Crédito: Freepik

Dormir com a porta aberta pode ser a solução ideal para quem sofre com problemas respiratórios e noites mal dormidas. A circulação do ar é um fator determinante para manter o ambiente de descanso saudável e sempre fresco.

Em quartos muito abafados, a falta de ventilação adequada agrava quadros alérgicos e dificulta o relaxamento necessário. Por isso, avaliar as condições do clima é essencial antes de se deitar para aproveitar o repouso.

Especialistas apontam que um quarto pouco ventilado colabora para o desenvolvimento de doenças crônicas como a asma. Assim, manter a passagem livre pode ser a melhor estratégia para sua saúde e bem-estar em longo prazo.

A importância da ventilação no quarto

As desvantagens de deixar a porta fechada estão relacionadas com o conforto térmico do indivíduo. Em épocas de frio rigoroso ou calor intenso, a vedação dificulta a renovação do oxigênio, elevando a sensação térmica local.

Dessa forma, a circulação constante de ar evita que o ambiente fique ressecado ou excessivamente úmido. Esse equilíbrio é vital para prevenir o agravamento de dermatite atópica e outras sensibilidades da pele sensível.

Portanto, se o seu dormitório não possui janelas amplas, manter a porta aberta é uma necessidade prática. Isso permite que o ar circule por todo o imóvel, garantindo uma temperatura mais amena e agradável para dormir.

Saúde respiratória e qualidade do ar

Um quarto mal ventilado torna-se o local perfeito para o acúmulo de poeira e ácaros invisíveis. Como resultado, quem sofre de bronquite costuma apresentar mais crises quando dorme em ambientes totalmente fechados e isolados.

Além disso, a falta de circulação prejudica a umidade natural necessária para as vias aéreas superiores. Manter a porta aberta ajuda a equilibrar essa variável, reduzindo o desconforto na garganta e no nariz ao acordar.

Contudo, é preciso estar atento aos ruídos externos que podem invadir o quarto pela abertura. O segredo está em encontrar o ponto certo entre a ventilação necessária e o silêncio exigido para o sono profundo e calmo.

Avaliando o ambiente para decidir

Para ter uma boa noite de sono, é importante que o ambiente de descanso esteja o mais aconchegante possível. Avaliar o clima e o tamanho do ambiente é um passo fundamental para uma decisão equilibrada toda noite.

Se o corredor da casa for barulhento, talvez a porta fechada compense pela redução de estímulos sonoros. Por outro lado, se a prioridade for respirar melhor, a ventilação deve ser priorizada acima do isolamento acústico.

Em resumo, observe como seu corpo reage a cada configuração de porta durante uma semana inteira. Essa experiência prática ajudará a definir se a porta aberta traz os benefícios de saúde que você realmente precisa agora.