Maior navio de cruzeiro do mundo é 5 vezes maior que o Titanic e tem parque aquático completo

Megacruzeiro da Royal Caribbean chama atenção pelo porte e pela estrutura inédita

Agência Correio

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 18:00

Maior navio do planeta funciona como uma cidade flutuante em alto-mar Crédito: Divulgação/Royal Caribbean

O tamanho do Icon of the Seas é o primeiro impacto. Cinco vezes maior que o Titanic, o maior navio de cruzeiro do mundo transforma o oceano em palco para uma experiência que aposta na grandiosidade como principal atrativo.

Operado pela Royal Caribbean, o navio sai de Miami e tem capacidade para reunir até 10 mil pessoas, somando passageiros e tripulação, em uma estrutura pensada para funcionar sem pausas.

Mais do que transportar viajantes, o Icon abriga uma rotina inteira a bordo. Cada detalhe reforça a sensação de estar dentro de uma cidade que flutua, com lazer, serviços e consumo concentrados em um único espaço.

Dimensões que mudam a escala

Com 365 metros de comprimento, o Icon of the Seas equivale a três campos de futebol enfileirados. A comparação ajuda a visualizar um navio que também alcança cerca de vinte andares de altura.

O Titanic, frequentemente usado como referência histórica, é cinco vezes menor. A diferença de escala ajuda a explicar por que o Icon se tornou um marco antes mesmo de ser visto de perto.

Projetado para mais de sete mil passageiros, o número chega a 10 mil pessoas com a tripulação. Na prática, trata-se de uma cidade flutuante que precisa operar de forma contínua.

Entretenimento sem sair do convés

Construído em estaleiros da Finlândia, o navio custou quase dois bilhões de dólares e foi idealizado como um centro de lazer itinerante, capaz de manter o passageiro ocupado do início ao fim da viagem.

O Icon reúne sete piscinas, nove jacuzzis e uma mega piscina central. O lazer inclui toboáguas de vários níveis, simuladores de surfe e uma cachoeira com cerca de 20 metros de altura.

Entre os destaques está o AquaDome, um anfiteatro cercado por vidro, onde o oceano vira cenário permanente e transforma o mar em parte do espetáculo.

Luxo concentrado em camadas

A bordo, são 28 tipos diferentes de cabines, que variam do básico ao extremo luxo. Algumas acomodações se destacam pelo design e pela proposta de exclusividade.

O navio também é dividido por áreas temáticas, com distritos voltados para famílias, zonas de lazer infantil e espaços reservados apenas para adultos.

Esse excesso de camadas levou críticos a apelidarem o Icon de “lasanha humana”, expressão que resume a concentração de pessoas, andares e atividades.

Uma cidade que consome energia

Para se manter em funcionamento, o Icon of the Seas opera como uma cidade em tempo integral. O navio é movido a gás natural liquefeito, apontado como uma alternativa mais eficiente.

Ainda assim, especialistas alertam que abastecer uma estrutura desse porte exige alto consumo, já que tudo depende de energia, do lazer à hospedagem.