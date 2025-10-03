Acesse sua conta
A nova argamassa que promete baratear a construção civil e acelerar obras em até 30%

Novo material dispensa cimento e betoneira, trazendo mais agilidade e menos impacto ambiental

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 08:55

Massa pronta pode cortar até 30% do custo da obra e acelerar prazos
Massa pronta pode cortar até 30% do custo da obra e acelerar prazos Crédito: Freepik

A construção civil começa a adotar uma alternativa inovadora para o assentamento de blocos: a argamassa polimérica. A massa pronta, que dispensa cimento e água, promete cortar custos, acelerar prazos e ainda reduzir o impacto ambiental.

Mais leve de aplicar e com rendimento superior, o produto já é usado em obras de todo o país e vem chamando a atenção de engenheiros e construtoras.

O que é a argamassa polimérica

A argamassa polimérica é uma mistura industrializada feita com polímeros e cargas minerais. Diferente da argamassa tradicional, ela não precisa de água nem de betoneira.

Na prática, a aplicação é simples: dois cordões horizontais são colocados sobre os blocos, formando juntas bem finas. Apenas a primeira fiada costuma receber a argamassa comum para nivelar a base da parede.

Normas que regulamentam o uso

O material já tem regulamentação. Seu uso em alvenaria de vedação segue a ABNT NBR 16590. Além disso, deve atender à NBR 15575, que avalia o desempenho da parede completa. Para paredes estruturais, ainda é necessário observar a NBR 16868, já que faltam ensaios específicos.

Benefícios

Pesquisas comprovam ganhos financeiros e de produtividade. Um estudo da PUCRS (2024) comparou duas obras no Rio Grande do Sul e mostrou que o custo caiu 17%, enquanto o prazo de execução diminuiu de 46 para 20 dias úteis.

Outro levantamento, publicado em 2017 na revista Espacios, apontou que a economia pode chegar a até 30% em alguns cenários, com rendimento até 20 vezes maior que o da argamassa convencional.

Além da economia, o material ajuda a diminuir impactos ambientais. Por não utilizar cimento e demandar pouca areia, a argamassa polimérica contribui para a redução da emissão de CO₂ e da extração de areia dos rios. Outro ponto positivo é o canteiro de obras mais limpo, com menos entulho e desperdício.

Pontos de atenção

Para garantir o desempenho, especialistas reforçam a importância do treinamento da mão de obra. Também é essencial que os blocos estejam dentro da tolerância de medidas para permitir juntas finas e evitar falhas de nivelamento.

