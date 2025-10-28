ASTROLOGIA

A sorte está no ar: veja a cor e o número que trazem boas vibrações nesta terça-feira (28)

Horóscopo do dia mostra quais energias favorecem cada signo

A terça-feira, dia 28 de outubro, pede atenção aos detalhes e foco nas pequenas atitudes que constroem equilíbrio. É um bom momento para revisar compromissos, fortalecer vínculos e ajustar rotinas. Cada signo tem hoje uma cor e um número que ampliam sua sorte e ajudam a manter o rumo certo. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: O dia favorece revisões e acordos profissionais. Um contrato pode exigir correção, e isso evita dores de cabeça. Relações familiares ganham leveza e energia física está em alta.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 1

Touro: Um gesto gentil traz paz interior e sensação de gratidão. Resultados de esforços passados começam a aparecer e fortalecem sua confiança. Aproveite para cuidar da saúde com constância.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 8

Gêmeos: Um toque de organização faz diferença nas finanças e no humor. A rotina pede leveza e pequenas pausas para respirar. Novas ideias no trabalho podem render bons frutos.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 7

Câncer: Evite levar antigas mágoas para o presente. Resolver pendências mantém sua imagem intacta e atrai respeito. Financeiramente, o dia promete boas oportunidades.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 22

Leão: Sua liderança inspira os outros e abre portas. É um bom momento para revisar ganhos e benefícios. Atividades ao ar livre ajudam a equilibrar corpo e mente.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 18

Virgem: Reconhecimento profissional chega de quem você menos espera. Ajustes na alimentação e finanças trazem estabilidade. O dia é ótimo para conversas produtivas.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 17

Libra: Paciência resolve conflitos e traz alívio. Evite distrações e estradas mal iluminadas, segurança vem em primeiro lugar. O foco retorna e a mente fica mais leve.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 6

Escorpião: O progresso financeiro é constante, mas exige descanso e equilíbrio. Em casa, evite discussões repetitivas. A gratidão é seu amuleto do dia.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 11

Sagitário: Energia e entusiasmo voltam com força. Organize gastos e evite impulsos. Um toque de afeto no ambiente doméstico renova o clima.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Capricórnio: Eficiência e foco marcam seu dia. Aproveite o ritmo produtivo para concluir pendências e planejar novos objetivos.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 5

Aquário: Conversas familiares trazem clareza e fortalecem laços. Mesmo com imprevistos, sua serenidade faz diferença. Não apresse o que ainda está amadurecendo.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 2

Peixes: A criatividade está em alta e favorece novos projetos. Questões familiares pedem sensibilidade e escuta ativa. Aproveite para reorganizar planos e finanças.

Cor da sorte: Açafrão