A sorte está no ar: veja a cor e o número que trazem boas vibrações nesta terça-feira (28)

Giuliana Mancini
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:00
A terça-feira, dia 28 de outubro, pede atenção aos detalhes e foco nas pequenas atitudes que constroem equilíbrio. É um bom momento para revisar compromissos, fortalecer vínculos e ajustar rotinas. Cada signo tem hoje uma cor e um número que ampliam sua sorte e ajudam a manter o rumo certo. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: O dia favorece revisões e acordos profissionais. Um contrato pode exigir correção, e isso evita dores de cabeça. Relações familiares ganham leveza e energia física está em alta.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 1
Touro: Um gesto gentil traz paz interior e sensação de gratidão. Resultados de esforços passados começam a aparecer e fortalecem sua confiança. Aproveite para cuidar da saúde com constância.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 8
Gêmeos: Um toque de organização faz diferença nas finanças e no humor. A rotina pede leveza e pequenas pausas para respirar. Novas ideias no trabalho podem render bons frutos.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 7
Câncer: Evite levar antigas mágoas para o presente. Resolver pendências mantém sua imagem intacta e atrai respeito. Financeiramente, o dia promete boas oportunidades.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 22
Leão: Sua liderança inspira os outros e abre portas. É um bom momento para revisar ganhos e benefícios. Atividades ao ar livre ajudam a equilibrar corpo e mente.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 18
Virgem: Reconhecimento profissional chega de quem você menos espera. Ajustes na alimentação e finanças trazem estabilidade. O dia é ótimo para conversas produtivas.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 17
Libra: Paciência resolve conflitos e traz alívio. Evite distrações e estradas mal iluminadas, segurança vem em primeiro lugar. O foco retorna e a mente fica mais leve.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 6
Escorpião: O progresso financeiro é constante, mas exige descanso e equilíbrio. Em casa, evite discussões repetitivas. A gratidão é seu amuleto do dia.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 11
Sagitário: Energia e entusiasmo voltam com força. Organize gastos e evite impulsos. Um toque de afeto no ambiente doméstico renova o clima.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 9
Capricórnio: Eficiência e foco marcam seu dia. Aproveite o ritmo produtivo para concluir pendências e planejar novos objetivos.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 5
Aquário: Conversas familiares trazem clareza e fortalecem laços. Mesmo com imprevistos, sua serenidade faz diferença. Não apresse o que ainda está amadurecendo.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 2
Peixes: A criatividade está em alta e favorece novos projetos. Questões familiares pedem sensibilidade e escuta ativa. Aproveite para reorganizar planos e finanças.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 4