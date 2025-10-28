Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Áries, Gêmeos, Leão e Sagitário recebem uma mensagem poderosa nesta terça-feira (28 de outubro)

Os quatro signos recebem um empurrão especial hoje; veja as previsões

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 05:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Alguns dias trazem um empurrão claro: coragem, clareza e vontade para dar passos que antes pareciam arriscados. Hoje, dia 28 de outubro, o chamado é simples e direto - acredite mais nas suas escolhas e ouse transformar intenção em ação. Para quatro signos, esse impulso vem acompanhado de oportunidades práticas: decisões tomadas com firmeza têm maior chance de prosperar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Dinheiro à vista? O destino muda de rumo e traz ganhos para alguns signos hoje (28 de outubro)

Dinheiro à vista? O destino muda de rumo e traz ganhos para alguns signos hoje (28 de outubro)

Imagem - Mudança de energia vai transformar a semana de todos os signos; veja como o seu será afetado

Mudança de energia vai transformar a semana de todos os signos; veja como o seu será afetado

Imagem - Fortuna à vista: descubra o dia da sorte desta semana (27 de outubro a 2 de novembro) para o seu signo

Fortuna à vista: descubra o dia da sorte desta semana (27 de outubro a 2 de novembro) para o seu signo

Áries

A energia do dia favorece iniciativas e coloca você em movimento. Projetos que estavam estacionados podem finalmente ganhar tração se você agir com objetividade — não precisa resolver tudo de uma vez, mas um passo concreto hoje muda o quadro. No trabalho, mostre resultados pequenos e palpáveis: eles causam mais impacto que promessas grandiosas. Em relacionamentos, sua honestidade franca abre diálogos produtivos; só cuide para não atropelar quem precisa de tempo. Aproveite a lentidão dos outros a seu favor: paciência bem dosada rende mais do que pressa.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Gêmeos

Sua voz tem alcance agora — é um excelente dia para esclarecer pendências, negociar termos ou apresentar uma ideia que vinha sendo guardada. A comunicação fluida traz aliados e desbloqueia projetos; prepare-se para respostas rápidas às suas propostas. Se houver algo que você precisa colocar fim, uma conversa direta resolve mais que meses de hesitação. Nos estudos ou criação, as faíscas de inspiração vêm de fontes inesperadas: anote tudo e siga a curiosidade que realmente faz sentido para você. Cuidado só com a dispersão: escolha uma direção e invista nela.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Leão

Você atrai atenção e isso pode resultar em reconhecimento concreto. Liderar com generosidade e clareza amplia o apoio ao seu redor; pessoas respondem bem quando sentem propósito e direção. No trabalho, é hora de apresentar resultados e aceitar convites que aumentem sua visibilidade — mas preserve energia para projetos que realmente importam. Afetivamente, mostre vulnerabilidade na medida certa: sua autenticidade aproxima. Não tente agradar a todos; focar no que é essencial revela força, não ego.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Sagitário

Oportunidades de expansão aparecem de forma repentina — podem parecer riscos, mas há potencial real se você ousar com planejamento. Sua intuição está afiada; antes de pular, faça uma checagem prática e siga em frente com confiança. Viagens, estudos ou parcerias iniciadas agora tendem a abrir caminhos mais amplos; mantenha o pé no chão ao decidir prazos e contratos. No pessoal, a coragem de agir em nome do seu propósito inspira quem está ao seu redor. Lembre-se: ousadia com cuidado gera crescimento consistente.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Tags:

Signo Áries Gêmeos Leão Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Café da manhã de chef: aprenda a fazer ovo pochê perfeito usando só o micro-ondas

Café da manhã de chef: aprenda a fazer ovo pochê perfeito usando só o micro-ondas
Imagem - Lençóis conquista viajantes com cachoeiras, casarões e o charme natural da Chapada Diamantina

Lençóis conquista viajantes com cachoeiras, casarões e o charme natural da Chapada Diamantina
Imagem - Hora de testar o destino: tire a sua sorte do dia para esta terça (28 de outubro)

Hora de testar o destino: tire a sua sorte do dia para esta terça (28 de outubro)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada