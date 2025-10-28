ASTROLOGIA

Áries, Gêmeos, Leão e Sagitário recebem uma mensagem poderosa nesta terça-feira (28 de outubro)

Os quatro signos recebem um empurrão especial hoje; veja as previsões

Giuliana Mancini

28 de outubro de 2025

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Alguns dias trazem um empurrão claro: coragem, clareza e vontade para dar passos que antes pareciam arriscados. Hoje, dia 28 de outubro, o chamado é simples e direto - acredite mais nas suas escolhas e ouse transformar intenção em ação. Para quatro signos, esse impulso vem acompanhado de oportunidades práticas: decisões tomadas com firmeza têm maior chance de prosperar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

A energia do dia favorece iniciativas e coloca você em movimento. Projetos que estavam estacionados podem finalmente ganhar tração se você agir com objetividade — não precisa resolver tudo de uma vez, mas um passo concreto hoje muda o quadro. No trabalho, mostre resultados pequenos e palpáveis: eles causam mais impacto que promessas grandiosas. Em relacionamentos, sua honestidade franca abre diálogos produtivos; só cuide para não atropelar quem precisa de tempo. Aproveite a lentidão dos outros a seu favor: paciência bem dosada rende mais do que pressa.

Gêmeos

Sua voz tem alcance agora — é um excelente dia para esclarecer pendências, negociar termos ou apresentar uma ideia que vinha sendo guardada. A comunicação fluida traz aliados e desbloqueia projetos; prepare-se para respostas rápidas às suas propostas. Se houver algo que você precisa colocar fim, uma conversa direta resolve mais que meses de hesitação. Nos estudos ou criação, as faíscas de inspiração vêm de fontes inesperadas: anote tudo e siga a curiosidade que realmente faz sentido para você. Cuidado só com a dispersão: escolha uma direção e invista nela.

Leão

Você atrai atenção e isso pode resultar em reconhecimento concreto. Liderar com generosidade e clareza amplia o apoio ao seu redor; pessoas respondem bem quando sentem propósito e direção. No trabalho, é hora de apresentar resultados e aceitar convites que aumentem sua visibilidade — mas preserve energia para projetos que realmente importam. Afetivamente, mostre vulnerabilidade na medida certa: sua autenticidade aproxima. Não tente agradar a todos; focar no que é essencial revela força, não ego.

Sagitário

Oportunidades de expansão aparecem de forma repentina — podem parecer riscos, mas há potencial real se você ousar com planejamento. Sua intuição está afiada; antes de pular, faça uma checagem prática e siga em frente com confiança. Viagens, estudos ou parcerias iniciadas agora tendem a abrir caminhos mais amplos; mantenha o pé no chão ao decidir prazos e contratos. No pessoal, a coragem de agir em nome do seu propósito inspira quem está ao seu redor. Lembre-se: ousadia com cuidado gera crescimento consistente.